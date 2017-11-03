Nesli tükenirken keşfedildi

Deniz Kılınç / İstanbul, 3 Kasım (DHA) - Endonezya\'nın Sumatra adasında keşfedilen büyük maymun türünün nesli şimdiden tükeniyor.

Sumatra adasının kuzeyinde orangutanlar hakkında bir araştırma yürüten bilim insanları, yeni bir büyük maymun cinsi keşfetti. 2001 yılından beri keşfedilen üçüncü nesil olan Pongo tapanuliensis veya Tapanuli orangutanı adı verilen orangutan neslinin şimdiden tükenme tehlikesinde olduğu belirtildi.

Liverpool John Moores Üniversitesi Biyoloji Profesörü ve Sumatra\'daki araştırmanın yazarlarından biri olan bilim insanı Serge Wich, \"Yeni bir büyük maymun cinsi bulmak oldukça heyecan verici\" dedi. Wich aynı zamanda yeni bir cinsin, Sumatra orangutanlarının 100 kilometre uzaklığında bulunmasının şaşırtıcı olduğunu söyledi.

Yeni orangutan cinsi Kuzey Sumatra\'daki Toba Nehri\'nin güneyinde bulundu. Bin metrekarelik bir alandaki yaklaşık sekiz yüz orangutan, doğal yaşam alanlarını kaybetme ve illegal tehditler sebebiyle tehlike altında yaşıyor. Konuyla ilgili Wich, \"Bu türün bu kadar çok tehdit altında yaşıyor olması çok üzücü. Orangutanların yaşam alanları çevresinde bir altın madeni ve hidroelektrik santrali dışında avcılık faaliyetleri de bulunuyor\" dedi.

Uluslararası bilim insanlarından oluşan bir dizi araştırmacının, Current Biology dergisinde Tapanuli orangutanları hakkında yazdıkları makalede yeni keşfedilen türün eşsiz olduğunu belirtiyor. Elde edilen verilere göre, 2013 yılında yerli köylüler tarafından öldürülen son Tapanuli orangutanın iskeleti incelendi ve bir erkek Tapanuli kafatası diğer 33 orangutan türüyle karşılaştırılarak Tapanuli orangutanı ile diğer türler arasında çeşitli farklılıklar ortaya çıkarıldı.