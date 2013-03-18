Nesli tükenen canlının embriyosu üretildi

Avustralyalı bilim insanları, otuz yıl önce nesli tükenen bir canlının embriyosunu başarıyla ürettiklerini açıkladı. 30 yıl önce yok olan midede üreyen kurbağa türünün embriyosunun laboratuvar ortamında üretilmesi, nesli tükenen canlıları hayata döndürmek adına büyük bir başarı olarak kabul ediliyor.



Bilim insanları, vahşi doğada en son 1979’da görülen ve 1983’te nesli yok olduğu kabul edilen midede üreyen kurbağanın (Rheobatrachus), yeniden hayata dönmesi adına önemli bir adım attı.

Nesli tükenen canlılara ait örnekleri 30 yıl boyunca donmuş halde saklayan Avustralyalı kurbağa araştırmacısı Mike Tyler, tarihi deney için gereken DNA’yı sağlayan kişi oldu. New South Wales Üniversitesi’nden paleontolog Michael Archer, yumurtalarını gelişme safhasında karnında taşıyan kurbağanın DNA’sını kullanarak yeni embriyolar geliştirmeyi başardı.

Bilim insanları, midede üreyen kurbağanın yaşama dönmesi için klonlamada kullanılan somatik hücre nükleus transferi yöntemine başvurdu. İlk olarak, donmuş örneklerden kurbağaların DNA’sı alındı. Daha sonra, midede üreyen kurbağanın akrabası olan Mixophyes fasciolatus türünün yumurtalarını alındı ve yumurtalardaki DNA, morötesi ışınlar kullanılarak etkisiz hale getirildi. Ardından, midede üreyen kurbağanın DNA’sı, ev sahipliği yapacak yumurtalara nakledildi.



Deney başarılı



Yumurtaların içine nakledilen hücreler, bölünmeye başladı. Embriyolar, hücre bölünmesine tanık olsa da, yumurtalar iribaş oluşumundan çok önce öldü. Ancak yapılan DNA analizi, embriyodaki DNA’nın midede üreyen kurbağaya ait olduğunu gösterdi. Archer, yakın zamanda nesli tükenen kurbağayı yeniden canlı görmeyi umduklarını ifade etti.

Science Daily’nin haberine göre, Archer, ‘Yumurtalar deneyin ilk başlarında cansız gibiydi. Ancak bir anda aniden hücre bölünmesi başladı. Bu süreç sürekli devam etti” dedi.

Sydney Morning Herald gazetesine konuşan biyolog Michael Mahony ise “Klonlama nesli tükenen canlıları için ilk kez kullanıldı ve başarılı oldu” ifadesini kullandı.

Archer, ilk denemede tam sonuç elde edilmemiş olsa da, midede üreyen kurbağaların yaşama dönmesinin an meselesi olduğunu belirtti. Archer, ‘Bu kurbağanın yeniden zıplamasını umuyoruz” dedi.