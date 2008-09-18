Nesli tükendiği sanılan bitkiler Erciyes'te bulundu

Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Cem Vural,yaptığı açıklamada, fotoğraf sanatçısı Nihat Karakaya ile birlikte yürüttüğü çalışmalarla uzun yıllardır kayıp olan ve nesillerinin tükendiği sanılan bitki türlerini yeniden bularak fotoğrafladıklarını söyledi.



Yrd. Doç. Dr. Cem Vural, Erciyes Dağı'na özgü 11 bitki türünün bulunduğunu ve 45 bitki türünün ise çeşitli bilim adamlarınca ilk kez buradan toplanarak tanımlandığını belirtti. Vural, şöyle devam etti: "1996 yılından bu yana Erciyes Dağı'nda bitki türleri üzerine araştırmalar yapıyoruz. 1898-1910 yıllarından sonra izine rastlanılmamış, 2400-2900 metre rakımda yetişen asyneuma trichostegium (tavşan ekmeği), ve 2000-2700 metrede yetişen hieracium argaeum (Erciyes şahin otu) türlerini yeniden bulduk ve fotoğrafladık. 3000 metre rakımda astragalus argaeus (Erciyes geveni) türü ise benim gibi botanikçi olan Erciyes Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ahmet Aksoy ve Prof Dr. Ergin Hamzaoğlu tarafından yeniden bulundu. Bir bakla türünü ise tüm uğraşlarımıza rağmen hala bulamadık. Bu türün, aşırı otlatma sebebi ile çiçeklenemediği için tohum veremediğini tahmin etmekteyiz."



Bu türlerin son yıllara kadar aşırı otlatma ve doğal kaynakların bilinçsiz kullanımı sonucunda neredeyse kaybolma noktasına geldiğine değinen Vural, "Benzer şekilde diğer bitki türlerinin de yok olmaması için bir an önce tedbir alınmalı. Doğal kaynaklarımız en büyük sermayemizdir. Bir yandan kullanırken, geleceğimiz için korumayı da ihmâl etmemeliyiz. Doğal kaynakların

sürdürülebilir kullanımı insanlığın var olma anahtarıdır" dedi.



Türkiye'nin en zengin bitki topluluğu Erciyes'te



Erciyes Üniversitesi olarak Avrupa Birliği destekli, Doğal Hayatı Koruma Derneği (DHKD) tarafından yürütülen "Türkiye'nin önemli bitki alanlarında gönüllü iletişim ağı: ÖBANET" projesi çerçevesinde, Erciyes Dağı Önemli Bitki Alanları (ÖBA) koordinatörlüğünü de üstlenen Cem Vural, bu proje sayesinde yöredeki halkın ve yerel yönetimlerin Erciyes Dağı'nın bitki zenginliği konusunda bilinçlendirileceğini kaydetti.



Vural, ayrıca her kesimden insanları projeye gönüllü katkı sağlamaya, Erciyes Dağı doğası hakkındaki bilgi, öneri ve gözlemlerini ÖBANET ile paylaşmaya davet ettiğini kaydetti.



Erciyes Dağı'nda 1171 adet bitki çeşidi bulunduğunu bunların 195 tanesinin nadir bulunan endemik türlerden oluştuğunu, 11 tanesinin de Dünya üzerinde sadece Erciyes Dağı'nda bulunduğunu belirten Vural, şöyle konuştu: "Ayrıca 16 bitki türü adını Erciyes Dağı'ndan almıştır. Türkiye'de çalışma yapılan benzer alanlar içerisinde en zengin bitki çeşitliliği Erciyes Dağı'nda görülmekte. Biz bu zenginliklerimizin hem kent olarak hem de ülke olarak farkında olmalıyız. Bu bitki türlerinin yok olmasını önlemeliyiz."



Adını Erciyes ve Kayseri'den alan bitkiler



Adını Erciyes Dağı'ndan alan ve bu dağda yetişen bitkilerin isimleri şöyle: silene argaea (Erciyes gıvışkanı), herniaria argaea (Erciyes kırıkotu), astragalus argaeus (Erciyes geveni), onobrychis argaea (Erciyes korungası), vicia canescens subsp.argaea (Erciyes baklası), potentilla argaea (Erciyes beşparmakotu), heracleum argaeum (Erciyes tavşancılı), senecio hypochionaeus var.argaea (Erciyes kanaryaotu), anthemis cretica subsp.argaea (Erciyes

papatyası), hieracium argaeum (Erciyes farekulağı), camponula argaea (Erciyes çanı, Erciyes çançiçeği), thymus argaeus (Erciyes kekiği), helictotrichon argaeum (Erciyes parlakyulafı), veronica erciyasdagi (Erciyes yermenekşesi), festuca woronowii subsp. argaea (Erciyes yumakotu), bellardiochloa argaea (Erciyes kurtotu)



Yine Erciyes Dağı'nda yetişen ve adında Kayseri kelimesi bulunan 7 bitki türü bulunuyor. Bu bitkilerin isimleri de şöyle: Silene caesarea (Kayseri gıvışkanı), vicia caesarea (Kayseri baklası), cousina caesarea (Kayseri devedikeni), nepeta caesarea (Kayseri kedilalesi), acanthalimon caesareum (Kayseri kardikeni)

