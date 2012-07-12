Nesli tükendi sanılan bir yılan türü bulundu

Bilim insanları uzun yıllar önce neslinin tükendiği ilan edilen, Karayiplerde rastlanan bir yılan türünün, St. Lucia açıklarındaki bir adacıkta bulunduğu bildirildi.

Durrell Wildlife Conservation Trust adlı bir İngiliz doğal yaşamı koruma örgütünden yapılan açıklamada, St. Lucia yarışçısı adı verilen yılan türüne ait 11 yılanın kuruma bağlı bilimadamlarınca bulunarak işaretlendiği belirtildi.

Açıklamada yılanların, Doğu Karayip Denizi'nde bir ada devleti olan St. Lucia'nın açığındaki Maria Adaları'nda bir doğa koruma alanında yaşadıkları kaydedildi.

Bilim insanlarının hesaplamalarına göre doğal koruma alanındaki yılanların sayısının 18 olduğu bildirilen açıklamada, bu son derece nadir rastlanan yılan türünün başka bir yerde beslenerek neslinin korunmasının garanti altına alınmasının gerektiğine işaret edildi.