Nesli tehlikede olan vaşak, ağzı ve elleri bağlanmış halde ölü bulundu

Niğde'de dağcı Serdal Televi, Aladağlar Milli Parkı bölgesinde nesli tükenmekte olan ve av yasağı bulunan vaşağı öldürülmüş buldu. Ayakları ve ağzı bağlı vaşağın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Televi, "Bu hayvanı yıllarca bölgede vakit geçirmeme rağmen görme şansım olmamıştı. Kim bilir nasıl avladılar" sözleriyle paylaştı.

Niğde Aladağlar Milli Parkı bölgesinde yürüyüşe çıkan dağcı Serdal Televi, yerde yatan öldürülmüş, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir vaşakla karşılaştı. Televi'nin yanına yaklaştığı vaşağın ayaklarının ve ağzının bağlı olduğu ortaya çıktı. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce öldürülen vaşağın, ormanlık alana atılmak istendiği öğrenildi. Televi ise "Bu hayvanı yıllarca bölgede vakit geçirmeme rağmen görme şansım olmamıştı. Kim bilir nasıl avladılar" sözleriyle paylaştı. Fotoğrafın sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen yetkililerin, ölü vaşağı incelemeye aldığı öğrenildi.