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Çevre

Nesli tehlikede olan 8 hayvan türü klonlanacak!

Çevreciler, Brezilya'da nesli tükenmekte olan hayvanlar için harekete geçti

13 Kasım 2012 00:54

Brezilya'da çevreciler, türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan 8 hayvan türünü klonlamayı planlıyor.

 
 
Bizon
 
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Brezilya'da çevreciler, türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan 8 hayvan türünü klonlamayı planlıyor: Yeleli kurt, jaguar, pembe maymun, çalı köpeği, koati, yakalı karıncayiyen, gri kariyaku ve bizon.
 
Gri kariyaku
 
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Brezilya Zooloji Bahçesi ile ortaklaşa proje yürüten Brezilya'nın tarım araştırma ajansı Embrapa, klonlanacak hayvanların hiçbirinin kritik düzeyde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olmadığını açıkladı
 
Yakalı karıncayiyen
 
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Araştırma için bugüne kadar çoğu hayvan iskeletlerinden yaklaşık 420 doku örneği topladıklarını belirten uzmanlar, inceledikleri hayvanların Cerrado'daki geniş bozkırlarda yaşadığını, türleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için klonlama işleminden sonra da gözetim altında tutulacaklarını kaydetti.
 
Koati
 
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Embrapa, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nin türü yok olmak üzere olan hayvanların raporunu hazırladığı ''Kırmızı Liste''de, ''nesli tükenme tehlikesine girme sınırında olan'' hayvanların kategorisinde bulunan ve Güney Afrika'daki sayısı yaklaşık 13 bini bulan yeleli kurdun klonlama çalışmalarının bir ay içinde başlayacağını açıkladı.
 
Çalı köpeği
 
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Hayvanları korumak için önceliğin kaçak avlanmayı azaltmak ve hayvanların yaşadığı doğal ortamları korumak olduğunu vurgulayan diğer çevreci örgütler de bu plana olumlu baktıklarını bildirdi.
 
Jaguar
 
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ABD'nin Virginia eyaletindeki Uluslararası Koruma Biyolojik Çeşitlilik Değerlendirme Birimi'nden Ian Harrison, ''Klonlama başvurulacak son araç olsa da bazı türlerin devamlılığı için değerli olabilir'' dedi.
 
Yeleli kurt
 
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Proje, New Scientist bilim dergisinde yayınlandı.
 

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