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Nesli tehlike altında olan 'yalancı katil balinalar' 25 yıl sonra Ege'de ilk kez görüntülendi

"Bu hayvanlar nesli tehlike altında ve tamamen zararsız türler"

19 Mayıs 2020 18:50

Nesli tükenme tehlikesi altında olan 'yalancı katil balinalar', Kuzey Ege'de ilk, Ege Denizi'nde ise 25 yıl sonra görüntülendi

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