Nesin Vakfı'nın düzenlediği bağış gecesine davet

1973’te Aziz Nesin tarafından kurulan ve şu an 42 çocuk ve gencin bakımını üstlenen Nesin Vakfı, kurucusunun doğum gününde bir bağış gecesi düzenleyecek. 16 Aralık’ta düzenlenecek geceye Nükhet Duru da katılacak ve Aziz Nesin’in hayalini yaşatmak için toplanan bağışlar sunulacak.

Nesin Vakfı’nın geceye dair yaptığı davet metni şöyle:

Geçtiğimiz yıl Aziz Nesin’in 100. yaşını pek çok etkinlikle kutladık ve bu etkinliklerin finalini de bir gala gecesiyle yaptık.

O gece siz vakıf dostlarımızdan gördüğümüz destek, bizlere bu etkinliği geleneksel hale getirmek için cesaret verdi. Bundan sonra her yıl Aziz Nesin’in doğum gününde düzenleyeceğimiz bir bağış gecesiyle, onun “en büyük eserim” dediği vakfımızı yaşatmak ve daha fazla çocuğa yuva olabilmek istiyoruz.

Bu isteğimize sizler gibi sanatçı dostlarımız da bizlere gönülden destek veriyorlar. Nesin Vakfı için birşeyler yapmak isteyen sanatçılarımızdan birisi de Nükhet Duru.

Bu yıl 16 Aralık Cuma gecesi, Nükhet Duru eşliğinde ve sizlerin katılımıyla Aziz Nesin’e bir kez daha “İyi ki doğdun” diyeceğiz.

Sizden 16 Aralık 2016 tarihini ajandanıza kaydetmenizi ve yine her zamanki gibi yanımızda olmanızı rica ediyoruz. Nesin Vakfı sizlerin desteğiyle bugünlere gelebildi. Bundan sonra da vakfımızı yaşatmak için atacağımız her adımda desteğinizi esirgemeyeceğinize inanıyoruz.

Aziz Dedemizin doğum gününü sizlerle birlikte kutlamaktan ve ona hep birlikte 101. kez “İyi ki doğdun!” demekten mutlu olacağız.

Sınırlı sayıdaki konuğu ağırlayabileceğimiz bu özel gece için hazırlanan davetiyeler Nesin Vakfı’na yapılacak 1000 TL’lik bağışlarla sunulacak.

Aşağıdaki hesap numarasına yapacağınız bağışla birlikte davetiyelerinizi size ulaştırmaktan memnuniyet duyacağız.

Hesap Adı: Nesin Vakfı

Hesap No: 1042-0741176 İş Bankası Parmakkapı Şubesi

IBAN: TR280006400000110420741176

Telefon: Ceyda Karataş, 0533 897 97 30

E-Posta: halklailiskiler@nesinvakfi.org

Yer: Dedeman Oteli / Gayrettepe

Tarih: 16 Aralık 2016, Cuma

Kokteyl: 19:00

Yemek: 20:00