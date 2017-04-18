Nesin Vakfı’ndan çocuklara "bayram gibi bayram"

1973’te Aziz Nesin tarafından kurulan ve şu an 42 çocuk ve gencin bakımını üstlenen Nesin Vakfı, her sene olduğu gibi 23 Nisan'da çocukları İstanbul Çatalca'daki bahçesinde ağırlayacak. Nesin Vakfı, bu yıl kapılarını “Bayram gibi bir bayram” sloganıyla çocuklara açıyor.

Çocukların gösteri malzemesi olmak yerine arkadaşları ve aileleriyle eğlendikleri bir bayram gerçekleştirdiklerini hatırlatan Nesin Vakfı Yönetmeni Süleyman Cihangiroğlu, “17 yıldır sürdürdüğümüz bayram kutlamalarımızın ünü arttıkça sınırlarımızı da aştı. Çocuklarımızın dört gözle bekledikleri bu pazar günü, amatör ruhumuzu destekleyen profesyonel bir ekiple 6 bin kişiyi ağırlamaya gün sayıyoruz” dedi.

"Bağışlarla cesaret ve ümit kazanıyoruz"

Cihangiroğlu, Nesin Vakfı’nın kapılarını herkese açık tutabilmek için giriş ücreti almama ilkesini koruduklarını ve vakfı sosyal sorumluluk bilinciyle destekleyen bireyler ve kurumlar sayesinde yola devam ettiklerini hatırlatarak “Arzu eden ve imkanı elveren katılımcıların az-çok demeden vakfımıza bağışlarıyla cesaret ve ümit kazanıyoruz” dedi.

Binlerce gönüllü eğlenecek

Sadece çocuklara değil, çocukluklarını özleyen ebeveynlere de hitap eden şenlikte 34 farklı okul ve kurumun desteğiyle 100'ün üstünde istasyonda binlerce kişi gönüllerince eğlenecek. Katılımcılar gün boyunca rengarenk boyalarla duvarları boyayacak, Okay Temiz ritim grubuyla davul çalacak, seramik çamuruna bulanacak, doğal sabunlar yapacak, yüzlerini boyayacak, halat Binçekip ip atlayacak, samandan korkuluklar yapacak, gökyüzünde uçurtmalar uçuracak.

Tarih ve saat : 23 Nisan 2017, 11.00

Ulaşım: Saat 10.00’da Taksim Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün önünden otobüsler hareket edecek.

Bilgi için:

halklailiskiler@nesinvakfi.org - iletisim@nesinvakfi.org/

Telefon: 0212 783 6358 - 0533 897 97 30

Adres: Gökçeali Köy Yolu No:26, Çatalca