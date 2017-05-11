Nesin Vakfı pikniğine davet

1973’te Aziz Nesin tarafından kurulan ve şu an 42 çocuk ve gencin bakımını üstlenen Nesin Vakfı, hava muhalefeti nedeniyle ertelediği pikniğini 13 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirecek.

Aziz Nesin, 1980 döneminde 1 Mayıs İşçi Bayramı’nın kutlanmasının yasak olduğu dönemde “Bahçemde kutlayacağım, ona da karışacak değiller ya!” diyerek arkadaşlarıyla 1 Mayıs’ı bahçesinde kutlamaya başlamıştı. O günden bu güne Ruhi Su, Vedat Günyol, Mine Urgan, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Mehmet Ali Aybar gibi isimler, Nesin Vakfı'nın 1 Mayıs kutlamalarına katılmıştı.

1 Mayıs etkinliğine bu hafta sonu vakıfa yapılacak sembolik bir yardım ile katılabilirsiniz. Vakfa kendi imkânı ile gelemeyenler için Taksim’de bulunan Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün önünde saat 11.00’de servis kaldırılacak.

Adres: Nesin Vakfı Gökçeali Mah, Gökçeali Caddesi No:128, 34540 Çatalca/İstanbul

İletişim: 02127836358 - 05338979730

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