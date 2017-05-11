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Yaşam

Nesin Vakfı pikniğine davet

Piknik, 13 Mayıs'ta gerçekleşecek

11 Mayıs 2017 19:56

1973’te Aziz Nesin tarafından kurulan ve şu an 42 çocuk ve gencin bakımını üstlenen Nesin Vakfı, hava muhalefeti nedeniyle ertelediği pikniğini 13 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirecek. 

Aziz Nesin, 1980 döneminde 1 Mayıs İşçi Bayramı’nın kutlanmasının yasak olduğu dönemde “Bahçemde kutlayacağım, ona da karışacak değiller ya!” diyerek arkadaşlarıyla 1 Mayıs’ı bahçesinde kutlamaya başlamıştı. O günden bu güne Ruhi Su, Vedat Günyol, Mine Urgan, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Mehmet Ali Aybar gibi isimler, Nesin Vakfı'nın 1 Mayıs kutlamalarına katılmıştı.

1 Mayıs etkinliğine bu hafta sonu vakıfa yapılacak sembolik bir yardım ile katılabilirsiniz.  Vakfa kendi imkânı ile gelemeyenler için Taksim’de bulunan Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün önünde  saat 11.00’de servis kaldırılacak.

Adres: Nesin Vakfı Gökçeali Mah, Gökçeali Caddesi No:128, 34540 Çatalca/İstanbul

İletişim: 02127836358 - 05338979730

halklailiskiler@nesinvakfi.org - iletisim@nesinvakfi.org 

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Aziz Nesin Vakfı1 Mayısetkinlikkutlama

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