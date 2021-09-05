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Çevre

"Nesilleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan orkinoslar, çoğalmaya başladı"

"Süpermarket raflarında yaygın olarak bulunan albacore ton balığı gibi türlerin şu anda endişe altında olmaması, balıkların sürdürülebilir bir şekilde yakalandığı anlamına geliyor"

05 Eylül 2021 08:57

Bilim insanları, aşırı avlanma sonucu nesilleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan orkinosların çoğalmaya başladığını söyledi.

Tehdit altındaki türlerin resmi sayımına göre, on yıllık koruma çabalarının ardından orkinoslar okyanuslarda çoğalmaya başladı. Ancak nesli tükenen hayvanları derleyen Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN), bazı ton balığı türleri sayısının ciddi düşüşte olduğunu aktardı.

IUCN Genel Müdürü Dr. Bruno Oberle, bu durumun, okyanuslar üzerindeki artan baskıya rağmen, devletlerin sürdürülebilir uygulamalara bağlı kalması halinde, tükenmekte olan türlerin iyileşebileceğine dair güçlü bir işaret olduğunu söyledi.

Ancak, Atlantik'in batı kesimlerinde ve Hint Okyanusu'nda orkinoslar hala tükenme tehlikesiyle karşı karşıya.

IUCN'den Craig Hilton-Taylor, "Süpermarket raflarında yaygın olarak bulunan albacore ton balığı gibi türlerin şu anda endişe altında olmaması, balıkların sürdürülebilir bir şekilde yakalandığı anlamına geliyor" dedi.

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