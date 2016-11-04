Nesilden nesile öykü geleneği "Öykünün gazetesi" ile Can Yayınları bünyesinde

Sabahattin Ali, Nezihe Meriç, Ömer Seyfettin ve Sait Faik gibi usta yazarların miras bıraktığı öykücülüğü yeni nesillere aktarmada ulaşılabilir bir yayın organı olma görevini üstlenen ‘Öykü Gazetesi’, Ocak 2017’den itibaren Can Yayınları bünyesinde yayın hayatını sürdürecek.

İlk sayısında Erdal Öz, Onur Çalı, Ahmet Büke, Muzaffer Kale, Deniz Tarsus gibi isimlerin 22 öyküsünü okuyucu ile buluşturan 'Öykü Gazetesi' ile yapılan işbirliğini, Can Yayınları Genel Müdürü Can Öz kişisel twitter hesabından kamuoyuna duyurdu: