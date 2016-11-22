Neşet Günal Sempozyumu 24 Kasım'da Mimar Sinan'da

Türkiye resim sanatının önemli isimlerinden Prof. Neşet Günal, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde bir sempozyuma konu oluyor. Günal adına yapılacak 'Neşet Günal' Sempozyumu 24 Kasım’da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sedad Hakkı Eldem Oditoryumunda gerçekleşecek. Sempozyum kapsamında 'Neşet Günal’ın Toprak Adamları' adlı filmi de gösterilecek.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Yalçın Karayağız’ın açış konuşmasıyla başlayacak sempozyum üç oturum halinde yapılacak. İlk oturumda Prof. Sami Şekeroğlu tarafından hazırlanan 'Neşet Günal’ın Toprak Adamları' adlı film, Neşet Günal’ın kendi görüntüleri ve eserlerinin yer aldığı 'Neşet Günal Belgeseli' ve Prof. Şekeroğlu’nun konuşması yer alıyor.

'Ressam olarak Neşet Günal' başlıklı ikinci oturumda oturum başkanlığını Prof. Dr. Zeynep İnankur yapıyor. Bu oturumda Neşet Günal’ı yakından tanıyan, hakkında çalışma yapmış sanatçı ve araştırmacılar yer alıyor. Turgay Gönenç, Prof. Kemal İskender, Prof. Dr. Kıymet Giray, Mehmet Ergüven, Doç. Dr. Burcu Pelvanoğlu, Doç. Dr. Zuhal Arda ve Mahmut Özgener bu oturumda birer sunum gerçekleştirecek.

Oturum Başkanlığını Doğan Hızlan’ın yaptığı son oturumda ise Neşet Günal’la aynı atölyeyi paylaşmış, öğrencisi olmuş ünlü ressamlar bir araya gelip 'Eğitici Olarak Neşet Günal'ı anlatacaklar. Prof. Devrim Erbil, Prof. Hüsnü Koldaş, Prof. Nedret Sekban, Prof. Aydın Ayan, Resul Aytemur, Mevlüt Akyıldız, Feyyaz Yaman ve Yrd. Doç. Ahmet Umur Deniz son oturumun konuşmacıları olacak.

Saat 09.45’te başlayacak olan etkinlik, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Alev İdrisoğlu’nun konuşması ile sona erecek.