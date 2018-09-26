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NEŞET ERTAŞ ŞİŞLİ DE ANILDI

Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL DHA "Bozkırın tezenesi" Halk ozanı Neşet Ertaş ölümünün 6

26 Eylül 2018 01:22

Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL DHA
\"Bozkırın tezenesi\" Halk ozanı Neşet Ertaş ölümünün 6. yıl dönümünde Şişli\'de verilen konser ile anıldı.
Halk ozanı Neşet Ertaş, ölümünün 6. yılında sevenleri tarafında çeşitli etkinliklerle anılıyor. O etkinliklerden birisi de Şişli Cemil Candaş Kent Kültür Merkezinde düzenlendi. Etkinlikte, üç halk müziği sanatçısı büyük ustanın eserlerini seslendirdi. Katılımın yoğun olduğu konserde Nida Ateş, Ayfer Vardar ve Ender Balkır sahne aldı. Konsere katılanlar şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.
 
Görüntü dökümü 
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-Oturan katılımcılar
-Neşet Ertaş hakkında bilgi verilen sunu
-Sanatçılardan detaylar
-Genel ve detaylar
 

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