

Anadolu ozanlığı, diğer adıyla abdallık geleneğinin günümüzdeki temsilcisi, türkülerin ustası Neşet Ertaş ölümünün birinci yılında anıldı. Besteci, söz yazarı, yorumcu, halk ozanı Ertaş, 25 Eylül 2012'de 74 yaşındayken İzmir'de, prostat kanseri nedeniyle hayata veda etti.

Babası saz ustası Muharrem Ertaş, annesi Döne Hanım'ın ilk çocuğu olarak Orta Anadolu bozkırlarının tam göbeğinde 1938’de Kırtıllar’da dünyaya geldi. Annesinin erken ölümünden babası ve kardeşleriyle birlikte sonra köyüne yerleşmişlerdir ve çocukluğu bu köyde geçmişti. Ertaş, ilkokula gittiği yıllarda önce keman, sonra da bağlama çalmayı öğrendi. Babası Muharrem Ertaş ile birlikte yörenin düğünlerinde sazı ile çalıp sesi ile türküler söylemeye başladı. 1950'li yılların sonunda İstanbul'a gelerek ilk plağını "Neden Garip Garip Ötersin Bülbül" adı ile babası Muharrem Ertaş'a ait bir türküyle çıkardı. Halk tarafından çok beğenilen bu plağı ardından diğer plak, kaset ve halk konserleri takip etti.

Ankara'ya yerleşen Ertaş, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle kardeşinin daveti üzerine Almanya'ya gitmiş, Çocuklarının eğitimi ve sanatsal çalışmalarından dolayı uzun bir süre Almanya'da yaşamış, 2000 yılında İstanbul'da verdiği konserle sahne hayatına geri dönmüştü. Süleyman Demirel zamanında kendisine sunulan 'devlet sanatçılığı' ünvanını "hepimiz bu devletin sanatçısıyız, ayrıca bir devlet sanatçısı sıfatı bana ayrımcılık geliyor" sözleriyle reddetti. Halkın da büyük desteğini alan Neşet Ertaş adeta yaşayan bir efsane oldu. Unesco tarafından yaşayan insan hazinesi kabul edilen Ertaş, 25 Nisan 2011 tarihinde İTÜ Devlet konservatuarı tarafından fahri doktora ödülüne layık görüldü. Sanaçtı 25 Eylül 2012'de kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Anıt mezar yaptırdılar

Halk ozanı Neşet Ertaş'ın çocukları, babaları için anıt mezar yaptırdı. Siyah renkte granit mermerden yapılan anıt mezar tamamlandığında, Kırşehir Belediyesi de çevre düzenlemesini gerçekleştirecek. Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş, Bağbaşı Mezarlığı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 ay önce başlanan mezar çalışmalarının bugün itibarıyla tamamlanma aşamasına geldiğini söyledi. Babalarının vefatından sonra Kırşehir Belediyesi’nin mezar yapımı için teklifte bulunduğunu ancak bunu kabul etmediklerini vurgulayan Ertaş, "Çocukları olarak kendimiz yaptırmak istedik. 3 gündür Neşet Ertaş'a yakışır bir mezar olması için gayret ediyoruz" dedi.