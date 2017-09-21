Neşet Ertaş, Kırşehir’de festivalle anılacak

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA)- HALK ozanı, saz ve söz ustası, Abdallık geleneğinin son büyük temsilcisi Neşet Ertaş, artık her yıl memleketi Kırşehir’de adına düzenlenen festivalle anılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sözcüsü İbrahim Kalın’ın himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kırşehir Valiliği ve belediye tarafından, 5 Eylül 2012 tarihinde vefat eden \'Bozkırın Tezenesi\' Neşet Ertaş adına düzenlenen \'1\'inci Neşet Ertaş Kültür Festivalinin açılışını Cumartesi günü Başbakan Binali Yıldırım yapacak. 3 gün sürecek festivale Erol Parlak, Kubat, Yavuz Bingöl, İsmail Altunsaray, çok sayıda yerel sanatçı da katılarak Kırşehirliler\'e konserler verecek. Festival kapsamında Bağbaşı Mahallesi’nde bulunan Neşet Ertaş’ın kabri ziyaret edilecek, dualar okunacak.

ÜNLÜ OZAN İZMİR\'DE YAŞAMINI KAYBETMİŞTİ

Halk ozanı Neşet Ertaş, 74 yaşında İzmir\'de yoğun bakımda tutulduğu hastanede yaşamını yitirmişti. İzmir’de özel bir hastanede kanser tedavisi görürken, 74 yaşında hayata gözlerini yuman Türk halk müziğinin usta sesi Neşet Ertaş’ın cenazesi 26 Eylül 2012\'de dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çok sayıda sanatçı ve vatandaşın katılımıyla Kırşehir Ahi Evran Camii\'nde ikindide kılınan cenaze namazının ardından Bağbaşı Mezarlığı’nda defnedilmişti.



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