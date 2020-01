Neşet Ertaş adı Buca'daki parkta yaşayacak

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Buca ilçesi Adatepe Mahallesi\'nde 18 bin 860 metrekarelik alanda oluşturulan Neşet Ertaş Parkı, çocuk oyun grupları ve yeşil görünümüyle yeni bir sosyal bir donatı alanı olarak hizmet verecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca\'nın Adatepe Mahallesi\'ndeki kaçak moloz döküm alanı üzerine kurduğu parka Neşet Ertaş Parkı adını verdi. İzmir\'de yaşamını yitiren usta sanatçı Neşet Ertaş’ın adını taşıyan park düzenlenen törenle hizmete açıldı. Grip rahatsızlığı nedeniyle CHP\'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu\'nun katılamadığı parkın açılış töreninde CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, CHP\'li Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, ilçe belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar hazır bulundu. Buca Adatepe’de gecekondulaşan yapıların arasında bir dönem kaçak moloz döküm yeri olarak kullanılan 18 bin 860 metrekarelik dev alanda oluşturulan parkın, tertemiz görünümü ve canlı bitki örtüsüyle bölge halkına nefes aldırması hedefleniyor. Farklı yaş gruplarına uygun alanların yer aldığı parkın duvarına, usta halk ozanının ‘İzmir şiiri’ ile sazı da yerleştirildi. Park açılışında konuşan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, yaklaşık 1 yıl önce mezbelelik olan alanın bu hale getirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, şöyle dedi:

\"Metropollerde kişi başına düşen yeşil alan sayısını arttırmak için çalışıyoruz. Belediye olarak rekreasyon alanları ve sosyal donatı alanları yapmak önceliğimiz. Yoğun nüfusa rağmen kentin ortasında kalmış bu alan bazen huzursuzluklara neden oluyordu. İzmir Büyükşehir Belediyesi\'ne müraacat ettik ve Hasan Ağa bahçesinden sonra yaklaşık 20 bin metrekare büyüklüğündeki Buca\'nın en büyük yeşil alanına kavuştuk. Burda çocuklarımız keyifli vakit geçirebilecek. Bu parkın adını büyük üstada vermenin onurunu yaşıyorum.\"

\"TÜRKİYE\'DEN DÜNYAYA HEDİYE\"

Neşet Ertaş adının bu parkta yaşatılacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan da şöyle konuştu:

\"Bu dünyaya her gelen bir iz bırakır. Ama dava adamlarının bıraktığı iz hem çok derin hem çok anlamlıdır. Neşet Ertaş Kırşehir\'de doğdu 2012\'de İzmir\'de vefat etti. O Kırşehir\'in Türkiye\'ye bir hediyesidir, aynı zamanda Türkiye\'nin dünyaya bir hediyesidir. Büyük sanatçılar hangi ülkede yetişirse yetişsin o ülkenin dünyaya armağanıdır. O sevgilerini, acılarını Anadolu\'nun her halini güzel ruhuyla anlattı. Pir Sultan Abdal\'lardan, Karacaoğlan\'lardan ve Aşık Veysel\'lerden aldığı bu ruhu ömrünün sonuna kadar şerefle taşıdı. O daima yaşatılacak.\"

PARK ÇİÇEKLERLE RENKLENDİ

Toplam 13 bin metrekaresi yeşil alan olarak düzenlenen \'Neşet Ertaş Parkı\'na 11 seyir terası ile basketbol sahası, kondisyon seti ve 2 yeni nesil çocuk oyun alanı kuruldu. 270 metrekare büyüklüğündeki su kanalı ile 55 metrekarelik su oyunu havuzunun bulunduğu parkta 5 bin 811 metrekare çim alan düzenlendi ve 380 çınar, gülibrişim, Himalaya sediri, çitlenbik, mavi selvi, iğde, dışbudak, jakaranda, lale ağacı, kavak, badem, süs ve can eriği ağacı dikildi. Neşet Ertaş Parkı, ayrıca çiçekli çalı grubundan beyaz abelya, dağ muşmulası, sarı papatya, defne, altuni taflan, gravilya, yayılıcı ardıç, lavanta, biberiye, adaçayı, kekik ve zeytin çalısı ile renklendi.

