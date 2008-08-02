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Sağlık

Neşeli Kurabiyeler

Bu kurabiyeler, çocuklarınızı hem neşelendirecek hem de onların beslenmesine katkıda bulunacak.

02 Ağustos 2008 03:00

Bu kurabiyeler, çocuklarınızı hem neşelendirecek hem de onların beslenmesine katkıda bulunacak.

Hazırlama süresi: 60 dakika

4 kişilik

Gerekli malzeme

1 yumurta (oda ısısında)
150 gr tereyağı
1 çay bardağı mısır nişastası
1 su bardağı pudra şekeri
1 çay kaşığı karbonat 
1 paket vanilya 
1 paket tahta şiş
1 tatlı kaşığı rendelenmiş limon kabuğu
1 su bardağı un • 300 gr hazır şeker hamuru

Krema için

1 yumurta akı 
250 gr pudraşeker 
2 damla limon suyu 
Gıda boyaları

Şeker hamurunu yapıştırmak için 

Yarım çay bardağı bal

Hazırlanışı

Tereyağı ve elenmiş unu parmak uçlarınızla birbirine yedirin. Diğer malzemeleri ekleyip hamur kıvamına gelene kadar yoğurun. 15 dakika dinlendirin. Buğday nişastası serpiştirdiğiniz tezgah üzerinde hamuru 2 cm kalınlığında açın. Değişik kalıplarla istediğiniz şekillerde kesin. Alt taraflarından dikkatlice tahta şişleri geçirin. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Spatula yardımı ile kurabiyeleri üzerine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Fırından alın ve iyice soğuması için bekletin. Hazır şeker hamurunu gıda boyaları ile istediğiniz şekilde renklendirdikten sonra, tezgah üzerinde ince açın. Kurabiyeleri kestiğiniz kalıplarla şeker hamurunu da kesin. Soğuyan kurabiyelerin üzerine bal sürerek şekerlemeleri yapıştırın. Krema için pudraşeker, yumurta akı ve limon suyunu mikserle şeker tamamen eriyene kadar çırpın. Arzu ederseniz gıda boyası ile renklendirin. Yağlı kağıttan külah şekli vererek sıkma torbası hazırlayın. Akışı sağlayacak kısmın çok ince olmasına özen gösterin. Hazırladığınız kremayı sıkma torbasına doldurup şeker hamurunun üzerine istediğiniz şekli verin. 4-5 saat kadar kurumaya bırakın. Servis yapın.

(Lezzet)

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