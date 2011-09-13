'Neşeli Ayaklar’ı galiba köpek balığı yedi'

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4 Eylül’de yeniden sulara bırakılan penguene takılan vericiden geçen cumadan beri hiçbir mesaj alınamıyor. Kevin Lay isimli vahşi yaşam danışmanı, “Hayranları Neşeli Ayaklar’ın büyük bir hayvan tarafından yendiği gerçeği ile yüzleşmeli” dedi.