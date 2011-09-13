'Neşeli Ayaklar’ı galiba köpek balığı yedi'

T24 - Yolunu şaşırarak Güney Kutbu Antarktika’daki evinden 3 bin kilometre uzaklıkta Yeni Zelanda’ya gelince bir anda dünyanın ilgi odağı haline gelen penguen “Neşeli Ayaklar”, bilim insanlarına göre okyanusa salındıktan sonra bir köpekbalığı ya da katil balina tarafından yenmiş olabilir.
4 Eylül’de yeniden sulara bırakılan penguene takılan vericiden geçen cumadan beri hiçbir mesaj alınamıyor. Kevin Lay isimli vahşi yaşam danışmanı, “Hayranları Neşeli Ayaklar’ın büyük bir hayvan tarafından yendiği gerçeği ile yüzleşmeli” dedi.