T24 LogoT24 Logo
Çevre

'Neşeli Ayaklar’ı galiba köpek balığı yedi'

Yolunu şaşırarak Güney Kutbu Antarktika’daki evinden 3 bin kilometre uzaklıkta Yeni Zelanda’ya...

13 Eylül 2011 03:00

T24 - Yolunu şaşırarak Güney Kutbu Antarktika’daki evinden 3 bin kilometre uzaklıkta Yeni Zelanda’ya gelince bir anda dünyanın ilgi odağı haline gelen penguen “Neşeli Ayaklar”, bilim insanlarına göre okyanusa salındıktan sonra bir köpekbalığı ya da katil balina tarafından yenmiş olabilir.



4 Eylül’de yeniden sulara bırakılan penguene takılan vericiden geçen cumadan beri hiçbir mesaj alınamıyor. Kevin Lay isimli vahşi yaşam danışmanı, “Hayranları Neşeli Ayaklar’ın büyük bir hayvan tarafından yendiği gerçeği ile yüzleşmeli” dedi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24