Neşe Erberk, boşanmak için 9 yıllık eşinden aylık 700 dolar nafaka ve faturaları ödemesini istedi.



Gerekçe: "Anlaşamıyoruz"



Boşanan ünlülere bir çift daha ekleniyor! 1983'te Türkiye, 1984'te ise Avrupa Güzeli seçilen, bir mankenlik ve cast ajansı sahibi olan Neşe Erberk, boşanıyor! 9 yıllık tekstilci eşi Ayk Gurdikyan'la hep mutlu bir tablo çizen ve üçüz kızları olan Erberk, mahkemeye verdiği dilekçede, "Anlaşamıyoruz" dedi. Üçüzlerin velayetini isteyen Erberk, boşanmak için çok mütevazı isteklerde bulundu.



Faturalarımı ödesin yeter!



Boşanırken yüksek miktarda nafaka isteyenlerin tersine Neşe Erberk, eşinden sadece aylık 700 dolar nafaka istedi. Ancak, evine gelen elektrik, su ve doğalgaz faturalarının da eşi tarafından ödenmesini talep etti. Birkaç gün önce boşanan Halit Ergenç de eşine 225 bin YTL nafaka ödeyecek.