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Yaşam

Nejat İşler tekrar hastaneye yattı

Vücudunda tehlikeli bir ödem artışı da olduğunu fark eden doktoru, ünlü oyuncudan birkaç gün hastanede yatmasını istedi

13 Haziran 2014 10:56

Geçirdiği septik şok nedeniyle uzun süre yoğun bakımda tedavi gören ve sağlığına kavuştuktan sonra Bodrum-Gümüşlük’teki evine dönen Nejat İşler, İstanbul’a yeniden gelerek hastaneye yattı.

Ünlü oyuncu, Nişantaşı’ndaki Amerikan Hastanesi’nde rutin kontrollerini yaptırdı.

İşler’in septik şok sonucu meydana gelen emboli atımı nedeniyle moraran parmaklarına pansuman yapıldı.

Vücudunda tehlikeli bir ödem artışı da olduğunu fark eden doktoru, ünlü oyuncudan birkaç gün hastanede yatmasını istedi.

Menajerlik şirketi ise İşler’in sadece kontrol amacıyla İstanbul’a geldiğini açıkladı.

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