Neruda'nın ölümüyle ilgili sır perdesi aralanıyor

Dünyaca ünlü Şilili şair Pablo Neruda'nın yeğeni Rodolfo Reyes, Şilili ve yabancı adli tıp uzmanlarıyla yaptığı görüşmede, Neruda'ya ait bazı kemik kalıntılarının Kuzey Carolina Üniversitesi tıp fakültesindeki bir laboratuvara gönderileceğini belirtti.

Reyes, laboratuvarda bazı toksin testlerinin yapılacağını ifade etti. Hakim Mario Carroza ise şairin kalıntıları üzerinde Şili'de yapılacak ilk test sonuçlarıyla ilgili ön raporun 22 Nisan'da alınacağını ifade etti.

Şilili adli tıp uzmanları, Neruda'nın ölümüyle ilgili 40 yıllık sır perdesini aralamak ve General Augusto Pinochet rejimi döneminde zehirlenerek öldürüldüğü iddialarını araştırmak için şairin cenazesini 8 Nisan'da mezarından çıkarmıştı.

Neruda'nın ölüm nedeni resmi kayıtlarda, çok sayıda arkadaşının ölümüne ve işkenceye uğramasına neden olan 1973'teki askeri darbeye tanıklık etmesinin yol açtığı travma ve prostat kanseri olarak gösteriliyordu.

Ancak Neruda'nın şoförü ve koruması Manuel Araya ile diğer birçok Şilili, Neruda'nın Pinochet'nin casusları tarafından öldürüldüğünü iddia ediyor.

1971'de Nobel edebiyat ödülünü kazanan Neruda, 11 Eylül 1973'te darbeci askerlere teslim olmayarak intihar eden sol görüşlü eski Şili Devlet Başkanı Santiago Allende'nin yakın dostuydu. Neruda, sürgüne gitmeden bir gün önce ambülansla Santa Maria hastanesine kaldırılmış, burada kanser ve diğer rahatsızlıkları nedeniyle tedavi görmüş, 23 Eylül 1973'te hayatını kaybetmişti.