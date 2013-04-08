Neruda'nın cenazesi mezarından çıkarıldı

Şili'de Pinochet rejimi döneminde zehirlendiği iddia edilen Neruda'nın cenazesi ölüm nedenini araştırmak için mezardan çıkarıldı.

Şili'de Nobel ödüllü şair ve yazar Pablo Neruda'nın ölümüyle ilgili 40 yıllık sır perdesi aralanıyor.

Şilili adli tıp uzmanları, General Augusto Pinochet rejimi döneminde zehirlenerek öldürüldüğü iddialarını araştırmak için Neruda'nın cenazesini mezarından çıkardı.

Şili'deki adli tıp servisinin müdürü Patricio Bustos, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir saat süren çalışmadan sonra çıkarılan Neruda'nın tabutunun iyi durumda olduğunu belirtirken, yetkililer ünlü şairin cenazesini başkente götürdü.

Bustos, laboratuvarda yapılacak ilk incelemeden sonra süreçle ilgili bir takvim belirleyecekleri ifade ederek, işin en karmaşık yanının, bilinen zehirlerin yanı sıra şaire zarar verecek kadar yüksek dozlardaki tıbbı içerikleri kapsayan toksik maddeleri aramak olacağını söyledi.

Neruda'nın ölüm nedeni resmi kayıtlarda, çok sayıda arkadaşının ölümüne ve işkenceye uğramasına neden olan 1973'teki askeri darbeye tanıklık etmesinin yol açtığı travma ve prostat kanseri olarak gösteriliyordu.

Öte yandan Neruda'nın şoförü ve koruması Manuel Araya ile diğer birçok Şilili, Neruda'nın Pinochet'nin casusları tarafından öldürüldüğünü iddia ediyor.

1971'de Nobel edebiyat ödülünü kazanan Neruda, 11 Eylül 1973'te darbeci askerlere teslim olmayarak intihar eden sol görüşlü eski Şili Devlet Başkanı Santiago Allende'nin yakın dostuydu. Neruda, sürgüne gitmeden bir gün önce ambülansla Santa Maria hastanesine kaldırılmış, burada kanser ve diğer rahatsızlıkları nedeniyle tedavi görmüş, 23 Eylül 1973'te hayatını kaybetmişti.

Neruda'nın Isla Negra'daki cenazesinin incelenmek üzere mezarından çıkarılmasını Komünist Parti talep etmişti.