Nermin Yıldırım'dan yeni roman: 'Dokunmadan' yaşayan Adalet'in hikâyesi raflarda

Türkiye edebiyatının çok okunan kalemlerinden Nermin Yıldırım, 2011 yılında yayımlanan ‘Unutma Beni Apartmanı’ ile başlayan kariyerinde beşinci romanı "Dokunmadan" ile okurlarının karşısına çıktı.

Yıldırım ilk romanının ardından ‘Rüyalar Anlatılmaz’ (2012), ‘Saklı Bahçeler Haritası’ (2013) ve ‘Unutma Dersleri’ (2015) romanlarını kaleme almış; yapıtları Sırpça, Bulgarca, Çince, Arapça, Fransızca, Lehçe, Azerice'ye çevrilmişti. Yıldırım’ın öyküleri de çeşitli öykü seçkilerinde yer almıştı.

“Şimdi buradan bakınca, uzun bir boşluğa yazılmış kısa hikâyeler görüyorum sizin orada. El yazısıyla, kahkahayla ve gözyaşıyla"

Romanın konusu ne?

Adalet 29 yaşında genç bir kadın. Hayata ve insanlara dokunmadan, ne mutlu ne mutsuz, öylesine yaşayıp gitmekte; ta ki doktoru, ölümcül bir hastalığa yakalandığını söyleyene kadar. Kendini her şey için suçlamaya hazır bir yapısı olan Adalet hastalığı için de kendini suçlar, hayatını didik didik eder, ilk günahını, masumiyetini kaybettiği ilk gerçek suçunu, o ilk kötülüğünü bulmaya çalışır. Bulur da. Beş yaşındayken, farklı olduğu için hep dışlanan mahalle arkadaşı Mahsun’un oyuncak ayısına cebren el koymuştu. Ve ne yazık ki yaptığı bu kötülüğü telafi edecek zamanı yok, ya da var mı?

Adalet, Mahsun’u, babaannesinin deyimiyle “masum”u, bulmak için çıktığı maceralı yolculukta kendisini de, içinde yaşadığı ülkeyi de yeni baştan tanıyacak...

Nermin Yıldırım hakkında...

Nermin Yıldırım Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Basın Yayın Bölümü’nden mezun oldu. Çeşitli gazete ve dergilerde muhabir, editör ve köşe yazarı olarak çalıştı. İlk romanı Unutma Beni Apartmanı 2011 senesinde (Doğan Kitap) yayımlandı. Onu Rüyalar Anlatılmaz (Doğan Kitap, 2012), Saklı Bahçeler Haritası (Doğan Kitap, 2013), Unutma Dersleri (Doğan Kitap, 2015) izledi.

Romanları Sırpça, Bulgarca, Çince, Arapça, Fransızca, Lehçe, Azericeye çevrilen Yıldırım, uluslararası yazar programlarına konuk olarak, 2013 kışını Köln Kültür Vakfı’nın davetiyle Köln’de, 2015 sonbaharını Şanghay Yazarlar Derneği’nin davetiyle Çin’in Şanghay kentinde geçirdi.

Kadınlar Arasında (Metis) adlı Murathan Mungan öykü seçkisinde “Narin Ben Geldim”, Kar İzleri Örttü (Kırmızı Kedi) adlı öykü seçkisinde “Kırmızı Kar”, Güçobular (Doğan Kitap) adlı öykü seçkisinde “Hoş Geldin” ve Minimal Öyküler (Aylak Adam) adlı öykü seçkisinde “Kara Kaya” öyküsüyle yer aldı.