Nermin Güneş, son yolculuğuna uğurlandı

Ankara Devlet Konservatuvarı'nın ilk öğretmenlerinden, eski Dışişleri Bakanı Turan Güneş'in eşi Nermin Güneş, Zincirlikuyu'da yapılan törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun aralarında olduğu çok sayıda isim katıldı.

Ankara Devlet Konservatuvarı’nda Fransızca öğretmenliğinden emekli olan Nermin Güneş için Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törende taziyeleri Güneş'in çocukları Prof. Dr. Hurşit Güneş, Prof. Dr. Ayşe Güneş Ayata, damadı Prof. Dr. Sencer Ayata ve torunu Koç Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Zeynep Ayata kabul etti



Canan Kaftancıoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ahmet Davutoğlu törene katılan isimler arasındaydı (soldan sağa)

Törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, oyuncu İlyas Salman'ın yanında, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Oğuz Kaan Salıcı, Canan Kaftancıoğlu, Mahmut Tanal, Enis Berberoğlu, Muammer Keskin, Cihangir İslam, Erdoğan Toprak, Yunus Emre, Zeynel Emre, Müslim Sarı, Nebil İlseven'in de bulunduğu çok sayıda CHP'li de katıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da cenazeye çelenk gönderdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Nermin Güneş'in oğlu Prof. Dr. Hurşit Güneş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Güneş'in damadı Prof. Dr. Sencer Ayata (sağdan sola)

Türkiye'de akademi dünyası ve siyasette iz bırakan isimlerden eski Dışişleri Bakanı ve Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Turan Güneş'in (1922-1982) eşi, ODTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşe Güneş Ayata ile Prof. Dr. Hurşit Güneş'in annesi, Prof. Dr. Sencer Ayata'nın kayınvalidesi olan Nermin Güneş, bir süredir Başkent Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi görüyordu.

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