Nermin Güneş hayatını kaybetti

T24 Haber Merkezi

Ankara Devlet Konservatuvarı'nın erken cumhuriyet dönemi öğretmenlerinden Nermin Solmaz Güneş (95) hayatını kaybetti.

Aynı zamanda, Türkiye'de akademi dünyası ve siyasette iz bırakan isimlerden eski Dışişleri Bakanı ve Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Turan Güneş'in (1922-1982) eşi, ODTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşe Güneş Ayata ile Prof. Dr. Hurşit Güneş'in annesi, Prof. Dr. Sencer Ayata'nın kayınvalidesi olan Nermin Güneş, bir süredir Başkent Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi görüyordu.

Ankara Devlet Konservatuvarı’nda Fransızca öğretmenliğinden emekli olan Nermin Güneş, bugün (30 Temmuz 2021 Cuma) İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Güneş, Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra Zincirlikuyu'daki aile kabristanında son yolculuğuna uğurlanacak.