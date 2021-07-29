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Nermin Güneş hayatını kaybetti

Ankara Devlet Konservatuvarı öğretmenliğinden emekli olan eski Dışişleri Bakanı Prof. Turan Güneş’in eşi Nermin Solmaz Güneş, bugün İstanbul’da, Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verilecek

1974’te Kıbrıs Barış Harekâtı’nı yapan Ecevit Hükümeti’nde Dışişleri Bakanı olan Turan Güneş, Başbakan Bülent Ecevit, eşi Rahşan Ecevit, Nermin Güneş ve harekâtın başlamasına ilişkin Ayşe tatile çıksın parolasına ismi verilen Ayşe Güneş Ayata (soldan sağa) Cenevre müzakereleri dönüşünde birlikte…

29 Temmuz 2021 18:34

T24 Haber Merkezi

Ankara Devlet Konservatuvarı'nın erken cumhuriyet dönemi öğretmenlerinden Nermin Solmaz Güneş (95) hayatını kaybetti.

Aynı zamanda, Türkiye'de akademi dünyası ve siyasette iz bırakan isimlerden eski Dışişleri Bakanı ve Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Turan Güneş'in (1922-1982) eşi, ODTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşe Güneş Ayata ile Prof. Dr. Hurşit Güneş'in annesi, Prof. Dr. Sencer Ayata'nın kayınvalidesi olan Nermin Güneş, bir süredir Başkent Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi görüyordu.

Ankara Devlet Konservatuvarı’nda Fransızca öğretmenliğinden emekli olan Nermin Güneş, bugün (30 Temmuz 2021 Cuma) İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Güneş, Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazından sonra Zincirlikuyu'daki aile kabristanında son yolculuğuna uğurlanacak.

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