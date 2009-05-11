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Yaşam

Neriman uslanmadı!

İstanbul Bahçelievler’de, Teyze lakaplı Neriman K.’nın (59) evine 30’ncu kez fuhuş baskını düzenlendi.

11 Mayıs 2009 03:00

İstanbul Bahçelievler’de, Teyze lakaplı Neriman K.’nın (59) evine 30’ncu kez fuhuş baskını düzenlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, daha önce mühürlenen Şirinevler’deki 12 katlı binada fuhuş yapıldığı ihbarını aldı. Önceki akşam binaya müşteri gibi giren iki sivil polis, para karşılığında fuhuş yapmak için iki kadınla anlaştı.

Polisler seri numarası alınmış parayı kadınlara verdikten sonra dışarıda bekleyen meslektaşlarına operasyon için sinyal gönderdi. Düzenlenen baskında, 3’ü müşteri 8 kişi gözaltına alındı.

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