-Neriman: Sırbistan'ı ezici bir şekilde yenmek istiyoruz BELGRAD (A.A) - 30.09.2011 - Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale yükselen (A) Milli Takım'daki performansıyla göz dolduran milli oyuncu Neriman Özsoy, yarı finaldeki rakipleri Sırbistan'ı evlerinde, ezici bir şekilde yenmek istediklerini söyledi. (A) Milli Takım'ın başarılı smaçörü Özsoy, yarı finale kadar sergiledikleri performanslarını ve yarınki Sırbistan maçını değerlendirdi. Şampiyonada bu noktaya, grup karşılaşmasında yenildikleri Hırvatistan maçı dışında çok iyi performans sergileyerek geldiklerini ifade eden Özsoy, ''Bütün maçlarda gerçekten çok iyi oynadık. Takım halinde çok iyi oynadık. Herkes kendi üzerine düşen görevi üst düzey de yapmaya çalıştı. Bunu da bugüne kadar çok iyi başardık'' dedi. Son Avrupa ve dünya şampiyonlarını yenerek yarı finale kadar gelmenin kendilerini, ailelerini ve Türkiye'yi çok mutlu ve onure ettiğini dile getiren Neriman Özsoy, buradan itibaren önlerindeki maçlara odaklanmaları gerektiğini belirtti. ''Şu anda iki önemli maçımız var. Bundan önceki performansımızı unutup, sanki 'turnuvaya yeniden başlıyormuşuz gibi' davranmamız gerekiyor. Çünkü, bu sahada ilk kez oynayacağız ve ezeli rakibimizle karşılaşacağız. Onlardan almamız gereken bir rövanş maçımız var'' diyen Özsoy, kısa bir süre önce İstanbul'da oynanan Avrupa Ligi finalinde Sırbistan'a 3-0 yenilmelerine atıfta bulundu. Takımın bu maç için hırslandığını aktaran milli smaçör, şunları kaydetti: ''Onlar bizi evimizde yenmişlerdi. Biz de onları evlerinde yenmek istiyoruz, hatta ezici bir şekilde yenmek istiyoruz. Bu kadar hırslıyız. Burada yazılanlar, çizilenler de bizi hırslandırıyor. Çünkü, onlar da bize karşı aynı şeyleri hissediyorlar. Onlar da bu maçın final maçı olmasını dilemişler. Keşke final maçı olsaydı ama yarı finalde onları geçip de finale kadar çıkmak bizi daha da kuvvetlendirecektir diye düşünüyorum.'' Neriman Özsoy, ''kendi performansını nasıl değerlendirdiği'' yönündeki soruya, takım oyunun önemine dikkati çekerek, şu yanıtı verdi: ''Benim performansım, takımın performansıyla doğru orantılı. Arkadaşlarım bana çok yardımcı oluyor. Çok kombine oynuyoruz. Gülden Abla servis karşılamada, defansta, Özge çok iyi paslar atıyor. Yani o pasları birçok smaçör zaten sayıya çevirebilir diye düşünüyorum. Marco'nun (Antrenör) bana verdiği görevi sahada en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. İnşallah daha da iyi olur. Her gün farklı bir yıldız çıkararak, biz bu turnuvayı şampiyon olarak kapatırız.''