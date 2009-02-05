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Kültür-Sanat

Neriman Altındağ Tüfekçi uğurlandı

Devlet sanatçısı Neriman Altındağ Tüfekçi, İstanbul'da toprağa verildi.

05 Şubat 2009 02:00

Devlet sanatçısı Neriman Altındağ Tüfekçi, İstanbul'da toprağa verildi.


Neriman Altındağ Tüfekçi için İTÜ'de tören düzenlendi

Tüfekçi için Teşvikiye Camisi'nde düzenlenen törende, kızı Gamze Tüfekçi Yazıcı, damadı Öcal Yazıcı ve torunu Emir Ali Yazıcı ile oğlu Memil Sarısözen taziyeleri kabul etti.

Törene, DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Emre Bilgili ve Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün yanı sıra aralarında Mustafa Sağyaşar, Ali Rıza Binboğa, Selahattin Alpay, Arif Sağ, Esat Kabaklı, Ümit Tokcan, Zafer Gündoğdu, Hüsamettin Subaşı, Mustafa Keser, Orhan Hakalmaz, Gökhan Tepe'nin de bulunduğu çok sayıda sanatçı ile akademisyen katıldı.

Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin de çelenk gönderdi.

Neriman Altındağ Tüfekçi'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından omuzlara alınarak cenaze arabasına taşındı. Tüfekçi'nin cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

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