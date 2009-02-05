Neriman Altındağ Tüfekçi için İTÜ'de tören düzenlendi

İstanbul'da vefat eden Devlet Sanatçısı, hayatını Türk Halk Müziği'ne adayan Neriman Altındağ Tüfekçi için ilk tören, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarında düzenlendi.





Törende, Neriman Altındağ Tüfekçi'nin kızı Gamze Tüfekçi Yazıcı ile oğlu Memil Sarısözen taziyeleri kabul etti. Tüfekçi'nin Türk bayrağına sarılı naaşının, kırmızı-beyaz karanfillerle süslenen alana konulmasıyla başlayan törende, öğrenci Erdem Alpsoy Kur'an-ı Kerim'den bir ayet okudu.



İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahsen Özsoy'un, sanatçının öz geçmişini okumasının ardından konuşan Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Cihat Aşkın, okulun kimliğini oluşturan, halk müziğinin temelinde başköşede yerini alan Tüfekçi'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.



Öğrencileri olarak sanatını ve kişiliğini örnek aldıkları Tüfekçi'nin gösterdiği istikamette yürümeye gayret edeceklerini ifade eden Aşkın, hocasına şöyle seslendi:



"Cumhuriyetimizle adeta yaşıt olan ve halk müziğimizi hanımefendi tarzınızla, yüksek sanat seviyesi taşıyan sahnelere çıkaran ilk kadın sanatçı olarak temsil ettiğiniz değer, sadece okulumuz açısından değil, ülkemiz açısından da bir önem arz etmektedir. Sevgili hocam, daha dün gibi sizi hatırlarım. Yüzünüzden tebessüm hiç eksik olmazdı. Kişiliğinizle sağlam ve dirayetli bir anıt benzeri, bize ve türkülerimize sıcacık kucağınızı açtınız. Kalbiniz bizi ısıttı. Şimdi kara toprağa dönüyorsunuz. Sizin mücadeleniz, toplumumuzda kadının mücadelesi olmuş, ilk kadın solist, ilk kadın öğretmen ve ilk kadın şef olarak müzik tarihimize damgasını vurmuştur. Siz Yurttan Sesler'in anası, kalbisiniz. Sizin sıcacık yüreğinizde bütün türkülerimiz varlığıyla temsil edildi. Kadın sanatçı olarak toplumumuzun sesini duyuran bir varlıktınız ve sizin varlığınız ile yurdumuzun kadınları hep bir ağızdan türkü söyleyerek uğurluyorlar sizi."



TRT Genel Müdür Yardımcısı Zeynel Koç da Tüfekçi'nin, Türkiye'nin yetiştirdiği önemli ve nadir müzik şahsiyetlerinden biri olduğunu dile getirerek, birçok ilke imza atan Tüfekçi'nin, TRT'de başlayan çalışmalarını öğretim üyesi unvanıyla taçlandırdığını vurguladı.



Neriman Altındağ Tüfekçi'nin, televizyonların olmadığı bir dönemde radyo aracılığıyla Türkiye'nin her tarafına, dağına, taşına sesini duyurduğunu kaydeden Koç, sanatçının, 34 yıldır toplumsal kültürün gelişmesine ve birçok sanatçı yetiştirilmesine katkıda bulunduğunu bildirdi.





Arif Sağ'ın konuşması



Sanatçı Arif Sağ da İstanbul'a 1960 yılında geldiğini ve bir yıl sonra Neriman Altındağ Tüfekçi ile tanıştığını belirterek, bunun, Anadolu'dan İstanbul'a gelen binlerce insanın hayalini bile kuramayacağı bir tanışma olduğunu söyledi.



Sağ, "O günden bu güne kadar biz o aile birçok şey paylaştık. Belki bugünlerde eğer Türkiye'de adımın önüne sanatçı yazılıyorsa o aile bunun sebebidir. Belki o aile ile tanışmasaydım başka işler yapacaktım" dedi.



Nida ve Neriman Tüfekçi'nin, kendisi gibi birçok insanı doğru yönlendirdiğini ifade eden Sağ, Tüfekçi'nin çok nazik ve ciddi bir tavrı olduğunu, herkese soyadı ile hitap ettiğini anlattı.



"Bana bir hoca gibi, aynı zamanda bir ana gibi davrandı" diye konuşan Sağ, kendisini yıllarca Tüfekçi'nin iki çocuğunun ağabeyi olarak hissettiğini söyledi.



Arif Sağ, Tüfekçi'ye layık olup olmadığını, onların koyduğu ilkeleri uygulayıp uygulayamadıkları konularının, önümüzdeki dönemlerde tartışılacağını dile getirerek, sözlerine şöyle devam etti:



"Bugünkü yozlukta payımız var mı, yok mu? Biz kültürümüz yozlaşırken, onların bize öğrettiklerini, onların o gün verdikleri kavgayı biz bugün verebiliyor muyuz? Bunları ileride tartışacağız. Şimdi onun arkasından üzülüyoruz ama benim sevindiğim bir başka yan var. Bir kültür mirası bırakarak gitmesinin önemli bir yanı var. Yarın bir şeyler tartışırken o mirasın üzerinden tartışacağız. Ben anamı kaybettim gibi hissediyorum."





Tüfekçi'nin sesinden türküler



Törende daha sonra Neriman Altındağ Tüfekçi'nin sesinden "Kışlalar doldu bugün/Doldu boşaldı bugün/Gel kardaş görüşelim/Ayrılık oldu bugün" türküsü dinlenildi. Bu sırada törene katılanların gözyaşlarını tutamadığı görüldü.



Tören, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Orkestra ve Korosu'nun, "tekbir" ve "salatı ümmiye"yi seslendirmesiyle sona erdi.



Sanatçı Neriman Altındağ Tüfekçi'nin cenazesi, duaların ardından öğrencilerinin omuzlarında Teşvikiye Camisi'ne götürülmek üzere cenaze arabasına taşındı.



Törene, aralarında Belkıs Akkale, Yücel Paşmakçı, Can Etili, Nevzat Atlığ, Zafer Gündoğdu, Erdal Erzincan, Celal Yarıcı, Aysun Gültekin, Erol Parlak, Erol Köker, Tolga Sağ ve Sevcan Orhan'ın da bulunduğu sanatçılar ile yakınları, çalışma arkadaşları ve öğrenciler katıldı.

