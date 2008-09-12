Nerik için kazılar sürüyor

Kutsal kent "Nerik" aranıyor

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Samsun'un Vezirköprü ilçesi Oymaağaç Köyü sınırlarındaki höyükte geçen yıl başlatılan ve Hititler'in dini merkezi Nerik'in izlerini bulabilmek için yapılan kazıların bu yılki bölümü devam ediyor.Kazı Başkanı Doç. Dr. Rainer Czichon, 20 Eylüle kadar sürecek kazıları Almanya'nın Freie Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi'nden 20 kişilik bir ekiple sürdürdüklerini söyledi. Oymaağaç köyü kazılarının Hititlerin kutsal kenti Nerik'le ilgili önemli bilgiler ortaya koyacağını belirten Czichon, 2006 yılında yaptıkları yüzey araştırmasında toprak altında bir mabede rastladıklarını bildirdi. Czichon, buranın Hititler'in kutsal kenti Nerik'le ilgili olabileceğini fikrinin kendilerini heyecanlandırdığını ifade etti.Yine, 2006 yılındaki yüzey araştırmaları sırasında bulunan çivi yazılı bir tablet parçasının yöreyle ilgili önemli ip uçları verdiğini belirten Czichon, bu parçanın geçen yılki çalışmalar kapsamında Türkiye'ye gelerek Oymaağaçta bir hafta kalan Hititolog Prof. Dr. Jörg Klinger tarafından okunabildiğini söyledi.Halen Samsun Arkeoloji Müzesinde bulunan çivi yazılı tablet parçasındaki ifadelerin önemli olduğunu bildiren Czichon, şunları kaydetti:"Prof. Dr. Jörg Klinger çivi yazılı tablet parçalarından bazılarını okudu. Okunan bir tablette, 'Nerik'in hava tanrısı için bir fedakarlık' diye yazıyor. Bu tablet, bizim için çok önemli, çünkü ilk defa 'Nerik', yani Hitit ismi geçiyor." Nerik'in Hititler'in kutsal şehri olarak bilindiğini hatırlatan Czichon, Hitit İmparatorluğu'nda kralların tahta çıkmadan önce Nerik'e gelip burada Hititler için Gök Tanrıya ibadet ederek unvan aldıklarını ifade etti.Kazı çalışmalarındaki buluntular konusunda da bilgi veren Czichon, "Kazı çalışmaları aralıksız sürüyor. Şimdiye kadar önemli buluntular elde ettik. Bunlar arasında, yerleşim alanındaki bir mabedi ortaya çıkarmayı amaçlıyoruz. Mabette çivi yazılı arşivlere ve seramik mühürlere ulaşacağımızı umuyoruz" dedi.Kazılarda ayrıca dini törenlerde kullanılan küçük kaplar ve höyüğün üstünde Roma dönemine ait olduğu düşünülen toplu mezarlar bulduklarını da anlatan Czichon, "Mezarlardaki insan iskeletlerinin bir kısmını çıkardık. Geri kalanlarını da çıkarmaya çalışıyoruz. Çıkarılan iskeletler üzerinde de inceleme yapılıyor" diye konuştu.Oymaağaç kazıları, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Gerda Henkel Vakfı, Freie Universitesi, Deutsche Orient-Gesellschaft, Bilkent Üniversitesi, Knödler Decker Vakfı, Dresden Teknik Üniversitesi, Tepe Knauf ve özel sponsorların desteğiyle sürdürülüyor. Yetkililer, Oymağaç kazılarının 10 yıldan fazla sürebileceğini söyledi.