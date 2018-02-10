Nergis projesi, üreticinin yüzünü güldürdü

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de hayata geçirilen Nergis Çiçeği Yetiştiriciliğini Yaygınlaştırılması Projesi\'ndeki verim üreticilerin yüzünü güldürüyor.

Mersin’de mevcut tarımsal yelpazeyi zenginleştirerek alternatif ürün yetiştiriciliği oluşturma konusunda çalışma yapan Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, hayata geçirdiği projelerle çiftçilere de destek veriyor. Proje kapsamında Erdemli ilçesinde Hüsametli ve Arslanlı mahallelerinde belirlenen 23 üreticiye toplam 50 bin katmerli, kokulu, arpa çeşidi nergis çiçeği soğanı dağıtıldı. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı teknik personelince üreticilere uygulamalı ve teorik eğitim verilirken, ürünlerin yetişme aşamasında da teknik personelce gerekli arazi kontrolleri yapılarak, verimli ve kaliteli ürün yetiştiriciliği için çalışmalar yürütüldü. Nergis soğanı dağıtımından hasada kadar geçen sürede belli aralıklarla proje takibini yapan teknik personel, üreticilere nergis yetiştiriciliği hakkında önemli ayrıntıları ve dikkat edilmesi gereken hususları aktardı.

İl genelinde toplamda 100 bin 400 nergis soğanını üreticilerle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, Hüsametli Mahallesi’nde üretici Cahide Aslan’a da 5 bin nergis soğanı verdi. Sıklıkla yapılan ziyaretler ve eğitim çalışmalarının ardından ilk hasadını yapan Aslan, 5 bin soğandan ilk hasatta 100 demet nergis çiçeği elde etti. Yapısı gereği her geçen yıl verdiği çiçek sayısı daha da artan nergis soğanları, üretici Aslan’a bundan sonraki dönemde nergis yetiştiriciliğinin de kapılarını araladı.

Daha önce nergis yetiştirmeyi hiç düşünmediğini belirten Cahide Aslan, \"Büyükşehir Belediyesi’nin projesini duyduğumuzda başvuruda bulunduk. 5 bin adet nergis soğanı verdiler. Şimdi burada diktiğimiz soğanların hasadını yapıyoruz. Nergislerin alıcısını da Büyükşehir Belediyesi buldu ve dolayısıyla ürünlerimiz için pazar problemi bile yaşamadık\" dedi.



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