T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Neresinden baksan skandal

Kaçak doktorun yaptığı yanlış tedavi sonucu Semiha Beggi'nin hastalığı ilerledi ve sol memesi alındı. Hasta şikayetçi oldu, kaçak doktor çalıştıran polik

12 Eylül 2008 03:00

 
Kaçak doktorun yaptığı yanlış tedavi sonucu 50 yaşındaki Semiha Beggi'nin hastalığı ilerledi ve sol memesi alındı. Hasta şikayetçi oldu, kaçak doktor çalıştıran Özel 100. Yıl Polikliniği İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu tarafından trajikomik bir cezaya çarptırıldı: 111 YTL.

ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ

Semiha Beggi, 17 Ocak 2005'te sol memesinin üzerindeki küçük şişlik nedeniyle İstanbul Esenler'deki 100. Yıl Tıp Polikliniği'ne başvurdu. Beggi'yi burada 6 ay boyunca kendisini "Doktor Saniye" diye tanıtan biri tarafından tedavi edildi. 6 ay boyunca antibiyotik tedavisi uygulanan Beggi'den bu süre içerisinde tedavisinin bedeli olarak 60 bin YTL alındı. Bir türlü tedavi olamayan, şikayetleri artan Beggi, bir başka hastaneye başvurdu. Bu hastanede Beggi'ye meme kanseri olduğu ve bugüne dek yanlış tedavi uygulandığı söylendi. Ameliyatla sol memesi alınan Beggi, önce dava açtı ardından sorumluları İstanbul Tabib Odası'na şikâyet etti.

TEDAVİ DOSYASI KAYIP

Dr. Mehmedoski, polikliniğinde Saniye Hanım isminde birisinin çalışmadığını, Beggi'nin tüm tedavisini kendisinin yaptığını savundu ancak hiçbir evrakı Tabibler Odası'na sunmadı. Beggi de Mehmedoski'yi hiç görmediğini belirtti. İstanbul Tabip Odası'nın Mehmedoski hakkında başlattığı soruşturmada 3 yıl sonra karar çıktı: Dr. Memedoski, tedavi yaptığına dair kayıtları oda başkanlığımıza ulaştırmamıştır. Bu sebeple Türk Tabipler Birliği Yasası gereği 111 YTL para cezasına çarptırılmasına karar verilmiştir."

DOKTOR ORTADA YOK 

Semiha Beggi’nin 6 ay boyunca tedavi için taşındığı Özel 100. Yıl Polikliniği’nin yerinde bugün yeller esiyor. 3 yıl önce polikliniğin bulunduğu binada bugün gelinlikçi dükkanı vardı. Beggi’nin avukatı Zeki Bulgan’ın poliklinik aleyhine açtığı 100 bin'i manevi olmak üzere 160 bin YTL'lik tazminat davası halen sürüyor. Bulgan, "Tabip Odası komik bir para cezası ile olayı kapatarak adeta suçluyu ödüllendirmiştir. Bu ceza bir doktorun muayene ücreti bile değildir” diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24