Neresinden baksan skandal



Kaçak doktorun yaptığı yanlış tedavi sonucu 50 yaşındaki Semiha Beggi'nin hastalığı ilerledi ve sol memesi alındı. Hasta şikayetçi oldu, kaçak doktor çalıştıran Özel 100. Yıl Polikliniği İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu tarafından trajikomik bir cezaya çarptırıldı: 111 YTL.



ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ



Semiha Beggi, 17 Ocak 2005'te sol memesinin üzerindeki küçük şişlik nedeniyle İstanbul Esenler'deki 100. Yıl Tıp Polikliniği'ne başvurdu. Beggi'yi burada 6 ay boyunca kendisini "Doktor Saniye" diye tanıtan biri tarafından tedavi edildi. 6 ay boyunca antibiyotik tedavisi uygulanan Beggi'den bu süre içerisinde tedavisinin bedeli olarak 60 bin YTL alındı. Bir türlü tedavi olamayan, şikayetleri artan Beggi, bir başka hastaneye başvurdu. Bu hastanede Beggi'ye meme kanseri olduğu ve bugüne dek yanlış tedavi uygulandığı söylendi. Ameliyatla sol memesi alınan Beggi, önce dava açtı ardından sorumluları İstanbul Tabib Odası'na şikâyet etti.



TEDAVİ DOSYASI KAYIP



Dr. Mehmedoski, polikliniğinde Saniye Hanım isminde birisinin çalışmadığını, Beggi'nin tüm tedavisini kendisinin yaptığını savundu ancak hiçbir evrakı Tabibler Odası'na sunmadı. Beggi de Mehmedoski'yi hiç görmediğini belirtti. İstanbul Tabip Odası'nın Mehmedoski hakkında başlattığı soruşturmada 3 yıl sonra karar çıktı: Dr. Memedoski, tedavi yaptığına dair kayıtları oda başkanlığımıza ulaştırmamıştır. Bu sebeple Türk Tabipler Birliği Yasası gereği 111 YTL para cezasına çarptırılmasına karar verilmiştir."



DOKTOR ORTADA YOK



Semiha Beggi’nin 6 ay boyunca tedavi için taşındığı Özel 100. Yıl Polikliniği’nin yerinde bugün yeller esiyor. 3 yıl önce polikliniğin bulunduğu binada bugün gelinlikçi dükkanı vardı. Beggi’nin avukatı Zeki Bulgan’ın poliklinik aleyhine açtığı 100 bin'i manevi olmak üzere 160 bin YTL'lik tazminat davası halen sürüyor. Bulgan, "Tabip Odası komik bir para cezası ile olayı kapatarak adeta suçluyu ödüllendirmiştir. Bu ceza bir doktorun muayene ücreti bile değildir” diye konuştu.



