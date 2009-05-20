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'Nerelerdeydin' ile döndü

Aysun Kocatepe hazırlığı yıllar süren “Nerelerdeydin?” isimli albümüyle müzik dünyasına döndü.

20 Mayıs 2009 03:00

Aysun Kocatepe hazırlığı yıllar süren “Nerelerdeydin?” isimli albümüyle müzik dünyasına döndü.

Kocatepe, önceki akşam Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu’nda yakın dostlarının katıldığı bir kokteylin ardından verdiği konserle şarkılarını tanıttı. Kocatepe şarkılarını sahneye kurulan ev dekorunda seslendirdi.

Sezen Aksu desteği

Kocatepe’nin “Ben şarkılarıma karar verdikten sonra sevgili Sezen Aksu’nun yanına gittim. Bir şarkının sözlerini Ali Kocatepe ile birlikte yazdılar. Ali ‘şu şöyle olsun’ derken, Sezen ‘yok, yok hayır. Böyle olursa daha iyi olur’ diye karşılık veriyordu” sözleri salonda gülüşmelere neden oldu.

Albüm için çok uzun süre beklediğini ifade eden Kocatepe, canlı performans yerine playback yaptı. Şarkıcı bunun nedenini, “Bu akşam burasını da evim gibi görmek istedim ve sahneyi onun için böyle dekore ettik. Siz de tabii evimdeki misafirlerimsiniz. Bu gece gönül isterdi ki, size bu şarkıları canlı canlı söyleyeyim... Ama bu ortamda akustiği yakalayamayacağımızı düşündüğümüz için karşınıza playbackle çıktım” sözleriyle açıkladı.

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