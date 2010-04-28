Neredeyse tecavüzcü diyecekler

T24

Ne yazmıştı

Alanson, “Yayın organlarında görünce ben de görüşlerimi bildirdim. Önce Siirt’in 3-5 sapık yüzünden etkilenmemesi gerektiğini söyledim. Daha sonra olaylarla ilgili ironik bir şeyler yazdım. Bunlardan biri de ‘23 Nisan’ı Siirt’te kutlayalım’dı. Üstüme yüklenildi. Neredeyse ‘tecavüzü Mazhar yaptı’ diyecekler! Yahu kara mizah yapmak onaylamak demek midir” dedi.Alanson, Cüneyt Özdemir’le Twitter üzerinden yaşadığı polemik hakkında ise şunları söyledi: “Bu olayda Cüneyt Özdemir’in kişisel rahatsızlığı var. Onunla karşılıklı olarak birkaç kez atıştık. Bana karşı cephe almakla yetinmeyip, halkı galeyana getiriyor. Ama kendi fikirleriyle sürekli Siirt’i ve orada yaşayanları zan altında bırakıyor. İki gündür bu olayı yazıyorum, bunun öncesi de var. Keşke yazdıklarımın hepsini okusaydı.”Mazhar Alanson, twitter’a şunları yazmıştı: “23 Nisan şenlikleri Siirt’te yapılsın. Siirt’e giderseniz yere para vs düşürürseniz sakın eğilip de almayın, giden mal olsun, yeter ki cana zarar gelmesin. Şehir karantinaya alınsın, giriş ve çıkışlar yasaklansın. Şehrin suyuna şap atılsın.