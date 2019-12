Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, kabinedeki değişiklikle ilgili olarak "Neredeyse kabinede deprem olmuştur" dedi.



Genel Başkan Kurtulmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, basın mensuplarıyla Dorukkaya Gerede Green Park Otel'de bir araya geldiğini ifade ederek, "Hem seçim sonrası dinleniyoruz hem de gazete ve televizyondan arkadaşlarla röportaj yapıyoruz" diye konuştu.



Türkiye'de düşüncenin suç olmaktan çıkarılması kanaatinde olduklarını ifade eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:



"Dokunulmazlıklar konusu gündeme geldiğinde hep şunu söyledik. Türkiye'de sadece parlamenterleri değil kamu görevlilerini de kapsayacak şekilde anayasa değişiklikleriyle birlikte bunları hukuki ve siyasi reform sürecinin parçası olarak görüyoruz. Dokunulmazlıklar konusu ele alınmalıdır. Bireysel suçlarda suç işlemiş insanların cezalandırılmasının önü açılmalıdır. İlla parlamenterler için söylemiyorum genel olarak söylüyorum. Türkiye'nin dokunulmazlıklar meselesini reformlar sürecinin bir parçası olarak görmesi lazım."



Saadet Partisi'nin 29 Mart yerel seçimlerinde yüzde 5.2 oy aldığını, oylarını yüzde 250'nin üzerinde artırdığını belirterek, şöyle konuştu:



"Saadet Partisi açısından seçim sonuçlarının, seçim başarısının sadece oy oranından ibaret olmadığını düşünüyorum. Saadet Partisi aldığı oy oranının üzerinde kamuoyu ilgisine ulaştı. Kampanya sırasında bizi çok farklı kesimden insanlar ön yargısız bir şekilde dinledi. Seçimden sonra da Saadet Partisi yüzde 5 oranında oy aldı ama yüzde 50 oy almış gibi itibar, kabul gördü. Bu, Saadet Partisi'nin taşıdığı potansiyeli gösteren orandır. Bu durum Türkiye'nin siyaset dengelerine de yansıdı. Sayın Başbakan kabinede sadece değişiklik yapmamış, neredeyse kabinede deprem olmuştur. Biz de tahmin ediyorduk birkaç bakanlık değişecek diye. 9 bakan değişti, 8 bakan yer değiştirdi. Bu bir kabine depremidir ve hükümet kabineye as oyuncularını sürmüştür. Demek ki hükümet için kritik dakikalar başladı."



Yanlış ekonomik tercihlerin Türkiye'de halkın üçte birini yoksullaştırdığını ifade eden Kurtulmuş, "Nüfusun dörtte biri işsiz. Türkiye'de herkes borçlu hale geldi. Devlet, kamu, özel sektör ve belediyeler borçlu. Türkiye küresel ekonomik krize yapısal olarak çok kötü yakalanmıştır. Küresel krizden bahsetmiyor olsak bile mevcut ekonomik yanlışlıklar milleti teğet geçmedi, geçmeyecektir" diye konuştu.



Domuz gribi



Domuz gribinin aşısının bile geliştirilememiş olduğunu belirten Numan Kurtulmuş, şunları söyledi:



"Yeni virüsler konusunda ciddi şüpheler var. Bu virüsler acaba kendiliğinden üreyen virüsler midir yoksa birtakım belki laboratuvar şartlarında yapılan deneylerin yansıması mıdır? Ne olduğu, nasıl bir virüs olduğu konusu anlaşılmış değil. Sağlık Bakanlığı çeşitli açıklamalar yaptı ama açıklamalarda Sağlık Bakanlığının virüs konusunda çok fazla bilgi sahibi olmadığı, aşının da tam manasıyla geliştirilemediği görülüyor. Bu konuda Sağlık Bakanlığının alacağı tedbirler özellikle et ve et ürünlerinin kullanılması konusunda birtakım kısıtlamalar olabilir. Konu üzerinde çalışıldığını görüyoruz. Zaten hastalığın kendisi bir muamma.”