Neredeyse bebekken başladım, yoruldum

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ABD Başkanı Barack Obama’nın yemin törenindeki performansıyla büyük beğeni kazanan 28 yaşındaki şarkıcı, oyuncu ve iş kadını Beyonce bu 10 yılın kendisi için hem çok eğlenceli, hem de zor geçtiğini söylüyor.Tüm zamanların en iyi şarkılarından biri kabul edilen ‘Crazy in Love’ adlı şarkıyla beğeni kazanan Beyonce, müzik kariyerine başladığında neredeyse çocuk olduğunu söylüyor. “Daha 18 yaşındaydım, neredeyse bebektim” diyen Beyonce, “Çok çalıştım, çok yoruldum, dinlenmek istiyorum ama bu imkansız” diyor. Son 10 yılda her zaman yanında olan müzisyen arkadaşı Jay-Z’nin en büyük destekçisi olduğunu söyleyen Teksaslı şarkıcı, “O olmasa ben de olmazdım” diyor.