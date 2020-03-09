6 yıllık hayatının neredeyse tamamını barınakta geçiren köpek Merrick, sonunda aradığı aileyi buldu

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ABD'nin Missouri eyaletinde bulunan Kansas City'de bir ev bulmak için barınakta 5 buçuk yıldan uzun süre bekleyen köpek, bir hayırseverin billboarda fotoğrafını koymasının ardından sahiplenildi.

6 yaşında bir melez köpek olan Merrick, düzinelerce fotoğraf çekimine ve videoya katıldı, adına özel bir sosyal medya kampanyası bile düzenlendi, ancak uzun yıllar kendine bir aile bulamadı. Merrick, 5 yıldan uzun süredir bir barınakta yaşıyordu.

Hayatının neredeyse tamamını barınakta geçiren Merrick, Jordan Nussbaum isimli bir vatandaş tarafından sahiplenildi. Nussbaum, eşini Merrick'in istedikleri köpek olduğuna ikna etmek için yoğun çabalar harcadığını söyledi.

Yerel basına konuşan Nussbaum, "O kadar uzun süre orada oturup beklemesi kalbimi kırıyor ancak sanırım bu kaderdi" dedi ve ekledi; "İlk görüşte aşktı".

Barınaktakiler geçen hafta Merrick için bir veda partisi düzenledi. 6 yaşındaki köpek, bu partiden sonra yeni ailesiyle yaşamaya başladı.