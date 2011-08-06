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Yaşam

Neredesin Damlacan?

Antalya Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 2’nci sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Damlacan Özbey, yaz tatilinde İngilizce öğrenmek için bir kursa kaydoldu.

06 Ağustos 2011 03:00

T24 - Antalya Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 2’nci sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Damlacan Özbey, 27 Temmuz Çarşamba günü, babası Bekir Özbey’i saat 16.40’ta arayarak, “Durakta dolmuş bekliyorum, kurstan çıktım eve geliyorum” dedi. Bu görüşmenin ardından Damlacan Özbey’den bir daha haber alınamadı.




Antalya Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 2’nci sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Damlacan Özbey, yaz tatilinde İngilizce öğrenmek için bir kursa kaydoldu.


27 Temmuz Çarşamba günü, Güllük Caddesi’ndeki kursa giden Damlacan, babası Bekir Özbey’i saat 16.40’ta arayarak, “Durakta dolmuş bekliyorum, kurstan çıktım eve geliyorum” dedi. Bu görüşmenin ardından Damlacan Özbey’den bir daha haber alınamadı. Kepez’e doğru giden bir minibüse bindiği belirlenen Damlacan’ın annesi Emine ve babası Bekir Özbey, kızlarının hayatından endişe ediyorlar. Kızlarının kaçması için bir nedeni olmadığını söyleyen aile, bastırdıkları el ilanlarıyla Damlacan’ı arıyor.

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