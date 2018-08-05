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Yaşam

Nereden geldikleri bilinmiyor, mahalleyi keçiler bastı!

Keçilerin ‘çevre dostu çim biçme hizmeti' kapsamında mahalleye getirildiği belirtildi

05 Ağustos 2018 13:43

T24

ABD’nin Idaho kentindeki Batı Boise mahallesini nereden geldiği belli olmayan keçiler bastı. Yaklaşık 100 kadar keçinin mahallede gezindiğini söyleyen Boise’liler, nereden geldiği bilinmeyen hayvanların evlerin bahçelerindeki her şeyi yemesinden şikayet etti.

 KTVB için çalışan yerel muhabir Joe Parris, Twitter’da yaptığı paylaşımda, “Bir grup keçi bu sabah mahalleye geldi. Nereden geldiklerinden kimse emin değil. Sadece bir bahçeden diğerine gidiyorlar ve önlerine çıkan her şeyi yiyorlar” dedi.

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