Nereden geldikleri bilinmiyor, mahalleyi keçiler bastı!

ABD’nin Idaho kentindeki Batı Boise mahallesini nereden geldiği belli olmayan keçiler bastı. Yaklaşık 100 kadar keçinin mahallede gezindiğini söyleyen Boise’liler, nereden geldiği bilinmeyen hayvanların evlerin bahçelerindeki her şeyi yemesinden şikayet etti.

KTVB için çalışan yerel muhabir Joe Parris, Twitter’da yaptığı paylaşımda, “Bir grup keçi bu sabah mahalleye geldi. Nereden geldiklerinden kimse emin değil. Sadece bir bahçeden diğerine gidiyorlar ve önlerine çıkan her şeyi yiyorlar” dedi.

#Breaking - About 100 goats are on the loose right now in a #Boise neighborhood. They are going house to house eating everything in sight. Nobody has a clue where they came from...updates to follow pic.twitter.com/K0ghUwQEfk