‘Nereden buldun' çıkmayacak!

Tempo24



Başbakan Tayyip Erdoğan, IMF ile sürdürülen stand by görüşmelerinde ana pazarlık konusu olan “nereden buldun” düzenlemesi konusunda noktayı koydu. IMF’nin istediği düzenlemeye kesin ifadelerle karşı çıkan Erdoğan, “nereden buldun” yasası çıkarmayacaklarını söyledi.



Londra’da yapılan G-20 toplantısına hareketinden önce Ankara’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, IMF ile görüşmelerde tıkanan “nereden buldun” pazarlığı konusunda şu açıklamayı yaptı:



“Biz ‘varlık barışı’ yasası çıkardık. Bir yandan ‘varlık barışı yasası’ çıkaracaksın, oradan da daha sonra ‘nereden buldun”, yok ‘nerede harcadın’ düzenlemesi! Bu olmaz. Yasalarla likiditeyi etkileyecek şey yapmayacağız. Böyle bir şeye imza atmayız.”



Yerel seçimde alınan sonuçlar üzerine bakanların kendisine istifalarını sunduğu haberlerini eleştiren Erdoğan, “kabine ve AKP Merkez Yürütme Kurulu’nda revizyon yapılmasının doğal olduğunu, hiçbir hükümet üyesi veya parti yöneticisi arkadaşının bu konuda sorun çıkarmayacağını” sözlerine ekledi.







