Nerede uyanmak istersiniz; işte Türkiye'den vize istemeyen ülkeler

2015 yaz sezonu itibariyle, 72 ülkeye vize almadan seyahat etmek mümkün. 37 ülkeye de kapıdan vize alarak seyahat edilebilirken, Gürcistan ve KKTC’ye de nüfus cüzdanıyla girilebiliyor.
Haftalar öncesinden vize başvurusu yapmayı gerekmeden, bir sabah uyandığınızda çekip gidebileceğiniz ülkelerin listesi şöyle:
Avrupa
Andorra
Azerbaycan
Arnavutluk
Belarus-Beyaz Rusya
Bosna-Hersek
Ermenistan
Karadağ
Kosova
Makedonya
Moldova
Rusya
Sırbistan
Ukrayna
Vatikan
KKTC
Gürcistan
Güney Amerika
Arjantin
Bolivya
Brezilya
Ekvator
Kolombiya
Nikaragua
Paraguay
Peru
Şili
Uruguay
Venezuela
Kuzey Amerika
Antigua ve Barbuda
Bahamalar
Barbados
Belize
Britanya Virjin Adaları
Dominik Cumhuriyeti
El Salvador
Guatemala
Haiti
Honduras
Jamaika
Kosta Rika
Meksika
Panama
Saint Kitts ve Nevis Adaları
Saint Lucia
Saint Vincent ve Grenadinler Adaları
Trinidad ve Tobago
Turks ve Caicos Adaları
Asya
Bahreyn
Bangladeş
Bhutan
Doğu Timor
Endonezya
Filipinler
Filistin/Gazze Şeridi
Gürcistan
Hong Kong
Irak
İran Halk Cumhuriyeti
Japonya
Kamboçya
Katar
Kazakistan
Kırgızistan
Güney Kore
Lübnan
Makao
Maldivler
Malezya
Moğolistan
Nepal
Singapur
Sri Lanka
Suriye
Tacikistan
Tayland
Tayvan
Umman
Ürdün
Afrika
Botswana
Fas
Güney Afrika Cumhuriyeti
Kenya
Libya
Mozambik
Mauritius
Ruanda
Seyşeller
Sudan
Swaziland
Tanzanya
Tunus
Zambiya
Okyanusya
Cook Adaları
Fiji
Niue
Palau
Samoa
Tuvalu
Vanuatu