Nerede uyanmak istersiniz; işte Türkiye'den vize istemeyen ülkeler

2015 yaz sezonu itibariyle, 72 ülkeye vize almadan seyahat etmek mümkün. 37 ülkeye de kapıdan vize alarak seyahat edilebilirken, Gürcistan ve KKTC’ye de nüfus cüzdanıyla girilebiliyor.

Haftalar öncesinden vize başvurusu yapmayı gerekmeden, bir sabah uyandığınızda çekip gidebileceğiniz ülkelerin listesi şöyle:

Avrupa

Andorra

Azerbaycan

Arnavutluk

Belarus-Beyaz Rusya

Bosna-Hersek

Ermenistan

Karadağ

Kosova

Makedonya

Moldova

Rusya

Sırbistan

Ukrayna

Vatikan

KKTC

Gürcistan

Güney Amerika

Arjantin

Bolivya

Brezilya

Ekvator

Kolombiya

Nikaragua

Paraguay

Peru

Şili

Uruguay

Venezuela

Kuzey Amerika

Antigua ve Barbuda

Bahamalar

Barbados

Belize

Britanya Virjin Adaları

Dominik Cumhuriyeti

El Salvador

Guatemala

Haiti

Honduras

Jamaika

Kosta Rika

Meksika

Panama

Saint Kitts ve Nevis Adaları

Saint Lucia

Saint Vincent ve Grenadinler Adaları

Trinidad ve Tobago

Turks ve Caicos Adaları

Asya

Bahreyn

Bangladeş

Bhutan

Doğu Timor

Endonezya

Filipinler

Filistin/Gazze Şeridi

Gürcistan

Hong Kong

Irak

İran Halk Cumhuriyeti

Japonya

Kamboçya

Katar

Kazakistan

Kırgızistan

Güney Kore

Lübnan

Makao

Maldivler

Malezya

Moğolistan

Nepal

Singapur

Sri Lanka

Suriye

Tacikistan

Tayland

Tayvan

Umman

Ürdün

Afrika

Botswana

Fas

Güney Afrika Cumhuriyeti

Kenya

Libya

Mozambik

Mauritius

Ruanda

Seyşeller

Sudan

Swaziland

Tanzanya

Tunus

Zambiya

Okyanusya

Cook Adaları

Fiji

Niue

Palau

Samoa

Tuvalu

Vanuatu