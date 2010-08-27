Nerede o eski Feshane

T24 - Ramazan ayının vazgeçilmez eğlence duraklarından biri olan İstanbul Eyüp’teki Feshane’nin çocuk parkında bu yıl ramazan ayı eski ramazanlara göre sönük geçiyor. Bunun başlıca nedenleri arasında eğlence birimlerine katılabilmek için gerekli olan jeton fiyatlarının sürekli yükselmesi gösteriliyor.









Feshane’de çocuklar ne kadar mutlu?







Feshane Fuar ve Kongre Merkezi’nin hemen yanı başında bulunan Feshane Çocuk Parkı’nda geçen yıl 2,5 lira olan jeton fiyatları bu yıl 3 liradan satışa sunuldu. Daha sonra fiyatlar 4 liraya yükseldi. Konuştuğumuz kimi ziyaretçiler gün içinde bile fiyatların daha da yükseldiğini belirterek, jetonlar için 4,5 lira vermek durumunda kaldıklarını söylediler.







Fiyatlardaki istikrarsızlığı, Feshane Çocuk Eğlence Parkı’nı altı ay önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği bir ihale ile alan Yıldırım Ünal’ a sorduk. Ünal, ” İlk üç gün çok fazla yoğunluk olduğunu görünce fiyatları yükseltmeyi uygun bulduk. Çünkü on iki ay boyunca açık olan Feshane Çocuk Parkı, Ramazan ayı ile özdeşleştiği için sadece bir ay doğru dürüst iş yapıyor ve otuz çalışanımız var. Tüm açığımızı bu şekilde kapatmaya çalışıyoruz” diyor.









Feshane’ye İtalya’dan ithal oyuncaklar





Yıldırım Ünal, Feshane’deki oyun takımlarının ithalatının İtalya’dan yapıldığını, Türkiye’de üretilmediğini ve arızalandıklarında çok büyük masraflarla karşılaştıklarını belirterek şunları söyledi:





“Artık eskisi kadar ziyaretçi gelmiyor. Elimizden gelen tüm olanakları zorluyoruz ama kiraladığımız yerin kirasını bile ödeyemiyoruz, bu nedenle fiyatları yükseltiyoruz.”









Kim haklı?





Yılın birkaç günü de olsa çocuğunu kırmak istemeyen anne babalar ise oldukça dertli. Çocuklarının en azından yılın bir ayı boyunca dilediklerinin olmasını isteyen, Feshane’deki Ramazan eğlencelerinden mahrum kalmamasını isteyenler ebeveynler ise sürekli yükselen jeton ücretlerini karşılayabilecek güce sahip olmadıklarını söylüyorlar. Ailelerin birçoğu çevreyi izleyerek Fuar ve Kongre Merkezi’ndeki Ramazan için düzenlenen fuarı gezip geri dönmek durumunda kalıyor.







Nerede eski Ramazan'lar nerede eski Feshane?





Konuştuğum herkes Ramazanla özdeşleşen Feshane’nin toplumun her kesimine hitap etmesini, jeton ücretlerinin en kısa sürede düşürülmesini ve Ramazanın birlik ve beraberlik duygusunun daha iyi yaşatılmasını diliyor.





(MİHA -Elif Soykan)