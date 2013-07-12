Nerede, ne zaman, hangi parfüm kullanılmalı?



Feyza Düzyol - GQ

Belki bir iş görüşmesine gidiyorsunuz, belki arkadaşlarınızla bir akşam yemeğine ya da kız arkadaşınızla buluşmaya. Hangi durum için hangi parfümü seçmelisiniz?

Parfüm alırken ilk yol gösterici sizsiniz. Çünkü beyin beğenmediği kokulara reaksiyon vererek eleme yapmayı kolaylaştırıyor. Gerisi için de biz size yardımcı olalım. 2013 yazının en sıcak parfümlerini sizin için araştırdık.



Ne nedir?

Eau De Parfum: Kokuların en tazesi olan eau de parfüm, aslında parfüm yapımının temelini oluşturuyor. Kokunun üzerinizde gün boyu kalmasını istiyorsanız şişede bu ifadeyi arayın.

Eau De Toilette: Eau de parfüm’ün yoğunluğu azaltımış ve daha uçucu hali. Gün içersinde kullanmanız için ideal.

Parfüm: Kokuların en güçlüsü, yoğunu ve en uzun süre dayananı. Yüksek oranda esansiyel yağ içerdiği için derin bir etki arıyorsanız seçimlerinizi parfümden yana yapın.

Kolonya / Musk: Kokuların en hafifi. Canlandırıcı etkiye sahip. Ayrıca vücuda uygulamak için de iyi bir seçim. Ancak esansı uzun süre üzerinizde kalmayacaktır. Sadece bir süreliğine ferahatıcı etki bırakır.

Parfüm sıkmanın incelikleri

Nereye?

Bilekler: Bu noktalara sıktığınızda parfümün kendi kendine kurumasına izin verin. Bileklerinizi birbirine sürtmeyin. Doğal buharlaşma sürecini önleyen sürtünme, kokunun ısınıp etkisini yitirmesine sebep olur.

Boyun: Parfümü her nabız noktasına abartmadan bir kerelik atışlar yaparak sıkın. Parfüm banyosu özellikle ofis asansörü gibi dar alanlarda istediğinizin tam aksine, olumsuz etki yaratacaktır.

Nasıl?

Her zaman havaya sıkın: Sprey bulutunun içinden geçmek parfümün teninize eşit oranda dağılmasını sağlar. Abartıya kaçmadan bir iki fıs fısla havaya atış yapıp içinden geçmeniz yeterli.

Hiçbir zaman direkt temas etmeyin: Parfümü teninize fazla yakın tutarak boynunuza sıkmayın. Bu parfümün ilk notalarının cildinizde yoğunlaşmasını ve parfümün olduğundan daha ağır kokmasına yol açar. Bir diğer önemli maddede parfümünüzü asla zaman kıyafetlerinizin üstüne sıkmayın. Gerçek kokunun kendini göstermesi için parfümün tene sıkılmış olması gerekiyor.

Hangi durumda hangi parfüm?

Kız arkadaşınızla buluşmaya giderken: Doğal afrodizyak olan vanilya içeren oryantal parfümler önceliğiniz olmalı.

İş başvurusu ve toplantılarda: Kendine güveni simgeleyen limonlu ve odunsu notaları tercih edin.

Haftasonlarında: Hafif olması ve rahatlatıcı özelliği ile üst notalarında eğrelti otu olan parfümleri kullanın.

Yaz tatilinde: Eau de colognes kullanın. Özellikle bergamot ve neroli olanları yaz tatilleri için ideal seçimler.

Parfüm seçimi için tüyolar

Parfüm seçerken gözlerinizi kapatın ve burnunuzu açın. Parfümünüz imzanız gibidir. Başkalarının beyninde sizi hatırlatacak seçimler olmalıdır. Satın alırken bunu aklınızdan çıkarmayın.

Denemekten korkmayın. Yeni seçimler her zaman insanı kararsız bırakır ama bu konuda sıkıntı çekmeyin. Başkasının fikrini almaktansa o kokunun öncelikle sizi tatmin etmesi gerekiyor.

Satış elemanlarının kurbanı olmayın. Bir an önce size saış yapacak diye size uygun olmayan popular bir parfümü satma derdindeki satış elemanarını çevrenizden yok edin. Sizi sıkıştırmasına izin vermeden parfmleri koklayıp rahat rahat karşılaştırmanızı yapın.

Güvendiğiniz ve bildiğiniz butik ve parfümerilerden alışveriş yapın.