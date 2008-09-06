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Yaşam

Nerdeyse sınavda doğuracaktı

Açık Öğretim bütünleme sınavına giren 8 aylık hamile kadın, doğum sancıları başlayınca ambulansla hastaneye kaldırıldı.

06 Eylül 2008 03:00

Manisa'da Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açık Öğretim Fakültesi bütünleme sınavına giren 8 aylık hamile öğrenci, sınav sırasında doğum sancıları tutunca ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Akhisar ilçesinden sınava girmek için Manisa'ya gelen Leyla Aksu (29), TBMM 85. Yıl Çok Programlı Lisesinde, Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi bütünleme sınavı için salonda yerini aldı. Eşi Hüseyin Aksu'nun da bir başka salonda aynı sınavda olduğu sırada doğum sancıları başlayan Aksu, sınav sorumlusu tarafından dışarı çıkarıldı.
112 Acil Servisine haber verilmesinden sonra okula gelen ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Leyla Aksu'nun erken doğum riski bulunduğu bildirildi.
Aksu'nun sınavda bulunan eşine haber verilemediği bildirildi. 

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