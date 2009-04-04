Nerde Alain Delon gibi erkekler!

Bir tanıtım için İstanbul’a gelen ünlü oyuncu Eva Mendes, erkeklerle ilgili düşüncelerini anlattı: Erkeğin ellerine bakarım. Hiç çalışmamış elleri beğenmem. Artık günümüzde seksi erkek pek kalmadı. Alain Delon gibi erkek yok.



Hollywood’un en seksi oyuncularından Eva Mendes, Vatan’ın sorularını yanıtladı:



İstanbul’u nasıl buldunuz?



Hayatta en çok haz aldığım şeylerden biri mimari, diğeri ise seyahat etmek. İstanbul mimari yapısıyla beni büyüledi. Ayasofya ve Sultanahmet müthiş yerlerdi. İstanbul şu anda Dünya üzerindeki 1 numaralı şehrim oldu.



Tanıdığınız ünlü Türkler var mı?



Özür dileyerek söylüyorum ki kimseyle tanışamadım. İstanbul’a geldiğimden beri sabahtan akşama çalışıyorum. Tanıdığım ünlüler Sultanahmet, Topkapı Sarayı ve Yerebatan Sarnıcı oldu (kahkahalarla gülüyor) Bir dahaki gelişimde herkesle tanışmayı çok isterim.



Fiziksel olarak beğenmediğiniz bir yanınız var mı ?



Kendimle ilgili tüm kusurları sevmek ve kabul etmek için çok uğraştım. Ve artık kendimden oldukça memnunum. Bütün kusurlarımı da kabul ediyorum, fiziksel olsun ya da olmasın. O anlamda kendimi iyi bir konumda hissediyorum.



Bir erkek sizi nasıl etkiler?



Akıllı bir erkek olması, dünyayı umursaması gerekiyor. Gerçekten umursayan, iyi bir kalbi olan ve fark yaratmak isteyen bir erkek beni etkileyebilir.



Erkeğin fiziğine dikkat eder misiniz?



Ben elleri ve dirseğe kadar olan kısmı beğeniyorum. Güçlü olsun isterim. Hiç çalışmamış bir elleri beğenmem. Güzel bir özellik değil bu. Çalışmaya alışık bir erkeğin elleri beni etkiler.



2008’de dünyanın en seksi kadını seçildiniz. Size göre dünyanın en seksi kadını kim?



Beğendiğim çok fazla insan var ama Keira Knightley’nin sıra dışı çok güzel bir yüzü var. Bütün o duruşu inanılmaz. Ayrıca Scarlett Johanson bence çok seksi bir bayan ve çok güzel.



Peki ya erkeği?



Artık o erkeklerden pek yok, Alain Delon’un yerini kimse alamadı.



Formunuzu nasıl koruyorsunuz?



Haftanın 5-6 günü spor yapıyorum.



Canınızı sıkan ahlaksız bir teklif aldınız mı ?



Yok hiç karşılaşmadım. Güzelliğim başıma bela olmadı.



Bir dergide ABD’nin 50 ayrı eyaletinde seks yaptığınız yazıldı?



Hayır ben asla böyle bir açıklamada bulunmadım. Böyle bir şey söylemem de zaten. Zaten hakkımda yazılan birçok şey doğru değil.



