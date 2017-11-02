Neptunas-Gaziantep Basketbol: 114-73 (FIBA Şampiyonlar Ligi)

Mücahit YOLCU / GAZİANTEP,(DHA) -



SALON: Svyturio Arena

HAKEMLER: Kestutis Pilipauskas (xxx), Apostolos Kalpakas (xxx), Fernando Calatrava (xxx)

NEPTUNAS: Palacios (x)4, Girdiunas (xxx)17, Delininkaitis (xxx)14, Seibutis (xxx)16, Zelionis (xxx)20, Galdikas (xx)8, Jucikas (x)5, Einikis (x)5, Beliauskas (xx)8, Butkevicius (xxx)17

GAZİANTEP BASKETBOL: Armand (xxx)14, Rudd (xx)9, White (xxx)21, Lyons (xx)11, Balazic (x)4, Freimanis (x)2, Can (x)6, Erol (x)6

1\'İNCİ PERİYOT: 30-24

İLK YARI: 58-44

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 86-59



FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu\'nda Gaziantep Basketbol, deplasmanda Litvanya\'nın Neptunas takımına 114-73 mağlup oldu.

Ev sahibi takım Neptunas, ilk periyodu üst üste bulduğu sayılarla 30-24 önde tamamladı.

2\'nci periyotta konuk takım Gaziantep, Rudd ve Armand\'ın sayılarıyla rakibini yakalamaya çalışsa da skor tabelasını değiştiremedi. Ev sahibi takım, bu periyotta rakiple arasındaki farkı 14\'e çıkarıp ilk yarıyı 58-44 önde bitirdi.

Karşılaşmanın 3\'üncü periyodunda da baskısını arttıran ev sahibi takım, ürettiği sayılarla farkı 27\'ye çıkarıp bu periyodu 86-59 üstün tamamladı.

Son periyotta da rakibine karşı üstün oyun sergileyen ev sahibi takım Neptunas, Gaziantep Basketbol\'u sahasında 114-73 mağlup etti.

FIBA Şampiyonlar Ligi\'ndeki ilk karşılaşmada İtalya\'nın Capo d\'Orlando takımını deplasmanda 82-77, ikinci karşılaşma ise yine deplasmanda Yunanistan\'ın PAOK Saloniki\'yi 85-82 mağlup eden Gaziantep Basketbol, 3\'üncü gruptaki üçüncü karşılaşmada da, sahasında konuk ettiği İspanya\'nın Iberostra Tenerife’ye 74-87 mağlup oldu. Gaziantep Basketbol, son karşılaşma olan Neptunas\'a da mağlup olmasıyla grupta 5 puanla 5\'inci sırada yer aldı.



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