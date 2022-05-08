Nepalli şerpa, Everest'e tırmanma rekorunu 26'ya çıkardı

T24 Dış Haberler

Nepalli şerpa Kami Rita, dünyanın en yüksek zirvesi Everest Dağı'na 26. defa tırmanarak kendi rekorunu kırdı.

52 yaşındaki Rita, 8 bin 849 metre yüksekliğindeki dağa cumartesi günü 10 Şerpa'ya rehberlik ederek güneydeki geleneksel yoldan tırmandı.

Nepal'in başkenti Katmandu'nun Turizm Departmanı'nın Genel Direktörü Taranat Adhikari, ''Kami Rita kendi rekorunu kırardı ve tırmanmada yeni bir dünya rekoruna imza attı'' dedi.

Rita'nın eşi Jangmu, Kami'nin başarısının kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Everest'e 1953'ten bu yana 10 bin 657 kez tırmanıldı ve 311 kişi denerken hayatını kaybetti. Birçok tırmanıcı, dağa birden fazla kez tırmandı.

Himalaya yerlilerine ‘şerpa’ adı veriliyor ve bölgeye gelen ziyaretçilere kılavuzluk yapmaları nedeniyle sözcük ‘rehber’ anlamında da kullanılıyor.