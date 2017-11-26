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Dünya

Nepal’de monarşi sonrası ilk kez demokratik seçim yapılıyor

Hilal Sarı / İstanbul, 26 Kasım (DHA) – Nepal’de iş savaşın bitmesi ve monarşinin yıkılmasının ardından ilk kez demokratik bir seçimde yapılıyor

26 Kasım 2017 19:30

Hilal Sarı / İstanbul, 26 Kasım (DHA) – Nepal’de iş savaşın bitmesi ve monarşinin yıkılmasının ardından ilk kez demokratik bir seçimde yapılıyor. 
Nepal’deki seçmenler monarşinin ardından bugün ilk turu başlayan, ülkenin ilk genel seçimleri için sandık başına gitmeye başladı. İki aşamalı gerçekleşecek seçimlerin ilk turu bugün gerçekleşirken ikinci tur 7 Aralık’ta yapılacak.
Ana aday partiler Nepali Congress Party (Nepal Kongre Partisi) ve Maocu eski isyancılarla ittifak içinde olan muhalif Komünist UML Partisi. Ülkede 2015 yılında kabul edilen yeni anayasanın yürürlüğe girmesinin ardından siyasi sistede köklü değişiklikler yaşanıyor.
Bu anayasa on yıl boyunca Maocu isyancılar ve güvenlik güçleri arasında sürmekte olan sivil savaşın sonlanması ve ardından müzakereler yapılması sonucu oluşturulmuştu. (Fotoğraflı)

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