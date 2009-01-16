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Sağlık

Nepal’de ilk kez kuş gribi tespit edildi

İletişim Bakanı Krishna Bahadur Mahara, Nepal'de ilk kez kuş gribi hastalığının tespit edildiğini bildirdi.

16 Ocak 2009 02:00

Nepal'de ilk kez kuş gribi hastalığının tespit edildiği bildirildi. 

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Kuş gribinde ‘İspanyol gribi’ umudu

İletişim ve Enformasyon Bakanı Krishna Bahadur Mahara, Reuters'a yaptığı açıklamada, kuş gribinin, ülkenin doğusunda bir köyde ortaya çıktığını ve hastalığın kriz bölgesi ilan edilen bu köydeki kuşlarda görüldüğünü söyledi.

Bakan, hastalık virüsünün ölümcül türü H5N1 olup olmadığı ve hastalığın hangi tür kuşlarda tespit edildiği konusunda bilgi vermedi.

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